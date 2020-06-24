«Боязнь огня отбита!» Работники Слуцкого районного военного комиссариата посетили РОЧС

Слуцкий РОЧС
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Боязнь огня отбита (Слуцкий район)
Фотографии: Слуцкий РОЧС для kurjer.info

Слуцкие спасатели всегда рады гостям и готовы отворить двери подразделений всем желающим пополнить свой багаж знаний в области безопасности жизнедеятельности.

Боязнь огня отбита (Слуцкий район)

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Боязнь огня отбита (Слуцкий район)
Так, 19 июня работники Слуцкого районного военного комиссариата посетили районный отдел по чрезвычайным ситуациям. В начале встречи работникам военкомата спасатели рассказали о возможностях пожарной аварийно-спасательной техники, находящейся на вооружении, продемонстрировали работу гидравлического инструмента. Однако самое интересное гостей ждало впереди.

Сразу им было предложено облачиться в боевую одежду спасателей и в полной экипировке потушить горящий противень сначала из порошкового огнетушителя, а после из пожарного ствола.

Боязнь огня отбита (Слуцкий район)

Для понимая важности хорошей физической подготовки спасателей, офицеру вооружённых сил представилась возможность почувствовать себя непосредственно участником тушения пожара. Под максимально допустимым давлением в рукавной линии ему необходимо было удержать пожарный ствол «А», подающий воду. К слову, с большим трудом и с помощью спасателей, ему это удалось, чем и заслужил овации коллег, наблюдавших со стороны.

Боязнь огня отбита (Слуцкий район)

В конце мероприятия бравые защитники отечества в аппаратах с воздухом и полном снаряжении во главе с Игорем Галем, военным комиссаром Слуцкого и Стародорожского районов полковником, из заполненного дымом помещения, как настоящие спасатели, извлекли на свежий воздух манекен.

Всем присутствующим встреча понравилась и останется в памяти надолго, как пошутил Игорь Витальевич — «Боязнь огня отбита!»

Боязнь огня отбита (Слуцкий район)

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