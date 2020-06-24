«Боязнь огня отбита!» Работники Слуцкого районного военного комиссариата посетили РОЧС

Слуцкие спасатели всегда рады гостям и готовы отворить двери подразделений всем желающим пополнить свой багаж знаний в области безопасности жизнедеятельности.

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Так, 19 июня работники Слуцкого районного военного комиссариата посетили районный отдел по чрезвычайным ситуациям. В начале встречи работникам военкомата спасатели рассказали о возможностях пожарной аварийно-спасательной техники, находящейся на вооружении, продемонстрировали работу гидравлического инструмента. Однако самое интересное гостей ждало впереди.

Сразу им было предложено облачиться в боевую одежду спасателей и в полной экипировке потушить горящий противень сначала из порошкового огнетушителя, а после из пожарного ствола.

Для понимая важности хорошей физической подготовки спасателей, офицеру вооружённых сил представилась возможность почувствовать себя непосредственно участником тушения пожара. Под максимально допустимым давлением в рукавной линии ему необходимо было удержать пожарный ствол «А», подающий воду. К слову, с большим трудом и с помощью спасателей, ему это удалось, чем и заслужил овации коллег, наблюдавших со стороны.

В конце мероприятия бравые защитники отечества в аппаратах с воздухом и полном снаряжении во главе с Игорем Галем, военным комиссаром Слуцкого и Стародорожского районов полковником, из заполненного дымом помещения, как настоящие спасатели, извлекли на свежий воздух манекен.

Всем присутствующим встреча понравилась и останется в памяти надолго, как пошутил Игорь Витальевич — «Боязнь огня отбита!»