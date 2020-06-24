Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 25 июня. Обзор

Подписка на «Кур'ер» — это выгодно!
Для подписчиков газеты у нас есть бонусы
«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».
- Подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию можно узнать здесь.
- Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf)
«Раздеваться было некогда, сбросил тапки — и в воду»В четверг, 18 июня, на городском пляже в 11-м городке чуть не случилась трагедия. Девочка, пришедшая купаться на Случь с друзьями, стала тонуть. Её спас Дмитрий Васько, 46-летний водитель такси, который находился недалеко от реки. Дмитрий рассказал «Кур`еру», как всё произошло.
Цветущая клумба с весны и до осениЦветущая клумба с весны до осени — реальность или мечта? Александр Корзун, цветовод-любитель со стажем, считает, что правильный подбор цветов и уход за ними вашу мечту воплотят в реальность.
«Понятно, почему у нас умирают не от COVID»
В редакцию «Кур`ера» обратилась случчанка Оксана Гавриш. Она считает, что её матери, госпитализированной с двусторонней пневмонией, не назначают должного лечения.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.