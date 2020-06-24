Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 25 июня. Обзор

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«Раздеваться было некогда, сбросил тапки — и в воду»

Цветущая клумба с весны и до осени

«Понятно, почему у нас умирают не от COVID»

В четверг, 18 июня, на городском пляже в 11-м городке чуть не случилась трагедия. Девочка, пришедшая купаться на Случь с друзьями, стала тонуть. Её спас Дмитрий Васько, 46-летний водитель такси, который находился недалеко от реки. Дмитрий рассказал «Кур`еру», как всё произошло.Цветущая клумба с весны до осени — реальность или мечта? Александр Корзун, цветовод-любитель со стажем, считает, что правильный подбор цветов и уход за ними вашу мечту воплотят в реальность.

В редакцию «Кур`ера» обратилась случчанка Оксана Гавриш. Она считает, что её матери, госпитализированной с двусторонней пневмонией, не назначают должного лечения.

Как за год изменились цены на продукты

Слуцкий рынок в лицах

Шесть полезных советов по дизайну интерьера

Як пачалася вайна. Успаміны сведак

Чтобы высчитать «личную инфляцию» за год, «Кур'ер» сравнил цены на один и тот же набор продуктов, который среднестатистический случчанин покупает примерно на 10 дней. Цены на эти продукты записывались год назад и 19 июня в одном из супермаркетов города. А также что говорят случчане о ценах.Люди, которые давно работают на Слуцком рынке, рассказали о своей профессии, заработках, «жирных» 2000-х и аскетичном 2020-м, а также о том, почему рынок умирает и может ли его что-нибудь спасти.На вкус и цвет товарищей нет. Пословица о разных предпочтениях, в том числе и в дизайне интерьера. Однако есть универсальные рекомендации и советы, которые помогут сделать ваше жилище уютным, функциональным и стильным.Вайна для некаторых вёсак Амговіцкага сельсавета і іх жыхароў пачалася 27 чэрвеня 1941 года — з жорсткага бою паміж вёсак Амговічы, Кучына, Падлошыца і Каліта.