«Возле кладбища его остановил сотрудник ГАИ…» Адвокат рассказал, как задерживали Виктора Бабарико

У претендента на президентский пост, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико несколько профессиональных защитников. Один из них — известный адвокат Александр Пыльченко. Он рассказал изданию «Народная Воля» некоторые подробности дела.

Как задерживали Бабарико

Александр Пыльченко рассказал, как был задержан Виктор Бабарико.

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— Утром 18 июня, около 9 часов, он выезжал в город. Вёз с собой подписные листы для их подачи в комиссию. Недалеко от деревни Мочаны, где он проживает, на пустынной просёлочной дороге возле кладбища его остановил сотрудник ГАИ. Пока он подавал ему документы, к машине подбежали несколько человек. Виктор Дмитриевич попросил представиться, ему что-то тыкнули под нос, но он ничего не успел прочесть. Бабарико вывели из-за руля автомобиля, усадили на заднее сиденье его Tesla. Виктор Дмитриевич сказал, что, если к нему имеются вопросы, он готов по первому требованию органа расследования прибыть в указанные место и время. На это ему ответили: довезём. Бабарико заявил, что расценивает это как похищение, и потребовал пригласить его адвокатов, — рассказал Пыльченко.

Кто-то из тех, кто задерживал Бабарико, сел за руль его машины, и кандидата в кандидаты привезли в ДФР Комитета госконтроля. Личные вещи — планшет, два телефона, часы — бросили в машину на заднее сиденье, а его увели в здание.

Адвокат отмечает, что Виктор Бабарико с первых минут требовал пригласить его защитников, а сам Александр Пыльченко и его коллега Дмитрий Лаевский пытались попасть в здание, но вход закрыли. Не принимали у адвокатов и документы, и жалобу на произвольное необоснованное задержание.

Условия содержания и ответственность за подчинённых

Александр Пыльченко также рассказал об условиях содержания Виктора Бабарико в «американке».

— К персоналу претензий нет. Условия содержания — как у многих. Есть проблемы быта. Из-за недопуска нас к Виктору Дмитриевичу 18 июня он не смог сообщить, какие передать ему личные вещи. Режим приёма передач: понедельник, среда, пятница. Так что всё это время он был в офисной одежде. Спальное место у него — дополнительное. Так называемый «вертолёт» — ставится между другими кроватями на ночь. Это значит, что днём в камере приткнуться некуда.

«Жду не дождусь, когда огласят госСМИ или должностные лица»

Александр Пыльченко в очередной раз отказался назвать статьи уголовного дела, по которым Виктору Бабарико предъявлены обвинения. «Под страхом уголовной ответственности нам, адвокатам, запретили называть статьи Уголовного кодекса, по которым предъявлено обвинение», — отметил он.

— Как я говорил ранее, статьи мы не вправе называть, поэтому я их и не озвучиваю. А с точки зрения содержания обвинения — я удовлетворён, если можно так выразиться. Жду не дождусь, когда его огласят государственные СМИ или должностные лица! Для них ведь тайн предварительного расследования обычно не существует. А у нас появится возможность по нему высказаться.

Комментируя заявления генпрокурора Беларуси Александра Конюка, что в отношении Виктора Бабарико также возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси, адвокат отметил, что тут он ничего не может пояснить.

— Замечу лишь, что такие составы преступлений не просто доказываются… Как шутил когда-то генпрокурор Советского Союза (а может, и не он): главное в ходе следственных действий не выйти на самих себя.

«Рассчитывать приходится только на «царицу-спасительницу»

Адвокат также высказал свою точку зрения на жёсткие условия к информации по этому делу.

— Предполагаю, что это связано с проблемами по наличию объективных доказательств. Одно дело — заявить о неопровержимых и многочисленных доказательствах тому, кто их толкует весьма свободно, по своему разумению. Другое — собрать следователю эти доказательства в форме, предусмотренной УПК. И если такая проблемка имеется, то рассчитывать приходится только на «царицу-спасительницу» — полную таинственность и ограничение информации.

«Дело Белгазпромбанка»

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путём в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

15 июня Нацбанк ввёл в Белгазпромбанке временную администрацию. Её главой стала Ермакова.

18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершённых преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путём), ст. 210 (Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ.

19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что дело передано КГБ Беларуси. Он также рассказал, что возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.

20 июня, как сообщили адвокаты, Виктору Бабарико предъявили обвинение.

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