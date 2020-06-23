В Слуцке пройдёт электронная ярмарка вакансий. Работу предложат стройпредприятия и медколледж

В понедельник, 29 июня, с 10.00 до 12.00 в Слуцком районе будет проводиться электронная ярмарка вакансий. В ней будут участвовать ДСУП «СПМК № 98 УП «Минскоблсельстрой», ДСУП «ПМК № 226» УП «Минскоблсельстрой», УО «Слуцкий государственный медицинский колледж».

Как сообщается на сайте Слуцкого райисполкома, электронная ярмарка вакансий позволит в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателями работы, территориально находящимися в разных местах. Также будет возможность передать непосредственно представителю нанимателя своё резюме и задать интересующие вопросы.

Рклама

Соискатели работы получат возможность заранее (до дня проведения электронной ярмарки вакансий) ознакомиться с информацией о предприятии, выбрать подходящего нанимателя и подготовиться к собеседованию.

Участие в электронной ярмарке вакансий обеспечивается на единой информационной площадке — здесь.

Справочную информацию о данном мероприятии можно получить в отделе занятости населения по адресу: ул. Ленина, 134 и по телефону: 2 55 26.