Якобы выкрикивал лозунги и сопротивлялся. Врача-онколога оштрафовали на 675 рублей

Адар'я Гуштын / TUT.BY
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В суде Фрунзенского района вынесено постановление по делу минского врача-онколога Виктора Хващевского. Его признали виновным в участии в несанкционированном митинге и сопротивлению законным требованиям милиции, итог — штраф 25 базовых, пишет TUT.BY.

Врач признал, что вечером 19 июня был на проспекте Дзержинского, но лозунги не выкрикивал и не отказывался идти в автозак с омоновцами. «Я выполнял их требования, потому что понимал, иначе будет еще хуже, — заявил Виктор. — Высокий суд, надеюсь на вашу справедливость».

Якобы выкрикивал лозунги и сопротивлялся. Врача-онколога оштрафовали на 675 рублей, Слуцк
Виктор Хващевский. Фото: «Два доктора»
У Виктора Хващевского в протоколе записано то же, что и у других задержанных 19 июня на Грушевке — активное участие в несанкционированном митинге, выкрикивание лозунгов, отказ проследовать в служебный транспорт с сотрудниками милиции.

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— Я в тот вечер ехал в книжный магазин, не знал ни про какой митинг. Увидел, что стоит сестра моей одноклассницы, она вышла на прогулку с собакой, подошел, мы где-то полчаса общались. Я видел, что там собрался народ, но мы просто общались, ничего не выкрикивали, — пояснил Виктор Хващевский. — Меня задержал ОМОН. Я выполнял их требования, потому что понимал, иначе будет еще хуже. Никакого сопротивления не оказывал.

Свидетели из числа сотрудников ОМОНа заявили, что уверены: Хващевский нарушал общественный порядок, поэтому на него и составили протокол об административном правонарушении.

Якобы выкрикивал лозунги и сопротивлялся. Врача-онколога оштрафовали на 675 рублей, Слуцк
Сотрудники ОМОНа, которые выступили свидетелями в суде — Виталий Зиновик (слева) и Александр Павлюкевич (справа). Фото: TUT. BY
Водитель-милиционер Виталий Зиновик путался в показаниях, хотя именно он составил рапорт, положенный в основу административного дела. Приводим показательный диалог:

— Где именно находились собравшиеся? — спросила судья Алла Скуратович.

— Не помню.

— Как не помните?

— Ну, было много людей.

— Как они стояли — в кругу, толпой?

— Не помню.

— В связи с чем не помните?

— Просто. Не помню. И все.

— Как далеко от дома (номер 15 на проспекте Дзержинского. — Прим. TUT. BY)?

— Метры я вам точно не скажу.

— Приблизительно?

— Не знаю.

— Что делал Хващевский?

— Скандировал, говорил «Стоп таракан», «Свободу Статкевичу». Точнее — Тихановскому, извините. «Жыве Беларусь», «Сыходзь».

— А много таких людей было, которые выкрикивали лозунги?

— Не помню.

— Что дальше происходило?

— Данный гражданин был задержан. Была применена физическая сила.

— В связи с чем?

— Несанкционированный митинг, он был предупрежден, информационная группа в громкоговоритель говорила.

— Как Хващевский реагировал?

— Не помню.

— Вы что-то ему сказали, наверное?

— Мы ему говорили уходите, а он не уходил.

— В чем выразилось неповиновение?

— Пинался, садился на землю, когда сказали: «Пройдемте в служебное автотранспортное средство», сказал, что не пойдет.

Виктор Хващевский спросил у свидетеля Зиновика, помнит ли тот, в чем он был одет.

— Не помню. Много людей было, — заявил омоновец.

— Может, он меня с кем-то спутал? — задался вопросом Виктор. — Потому что я не сопротивлялся.

— Нет, не спутал, — сказал милиционер.

— Так он ведь не помнит меня, высокий суд! — попытался возразить врач.

— По каким признакам вы запомнили Хващевского? — уточнила судья

— Волосы, прическа, уши, — пояснил свидетель. Волосы, прическу и уши он мог видеть во время дачи пояснения Хващевским по видеосвязи из отделения милиции.

Второй свидетель — милиционер ОМОНа Александр Павлюкевич. По его версии, доктор Хващевский требовал свободы для Статкевича, а не для Тихановского. Как и коллега, Павлюкевич многого не помнит о событиях того вечера.

— Как задерживали? Все в рапорте указано, я точно не помню. Помню, что забрали его. Начали доставлять, а он оказал неповиновение — упирался, пересаживался на землю, не хотел следовать до автомобиля.

— В какой транспорт его посадили? — уточнила судья.

— Не помню, было очень много задержаний.

К материалам дела приобщена характеристика с места работы доктора Хващевского, где указано, что он высококлассный хирург-онколог, ответственный человек. Поддержать его в суд пришли родные, друзья и коллеги. Он увидеть их не смог, поскольку давал пояснения по скайпу из отделения милиции и, как сам неоднократно заявлял, почти ничего не слышал из зала суда из-за проблем со связью.

Виктор Хващевский в конце заседания сказал, что надеется на справедливость суда. Судья Алла Скуратович сочла, что вина доктора подтверждена полностью и постановила взыскать с него штраф 25 базовых величин (675 рублей).

Родные поспешили к отделению милиции, чтобы встретить Виктора. Сегодняшнюю ночь доктор провел дома, выходные, на которые попал и его профессиональный праздник, он провел в изоляторе временного содержания. Кстати, за эти трое суток ему тоже придется заплатить государству.

Меньше чем за два часа после оглашения решения неравнодушные белорусы собрали деньги врачу на штраф.

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