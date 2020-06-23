Старый домик в деревне хранит много удивительных для современного человека вещей, наверное, потому, что сельские жители редко что выбрасывают. Отслужившие свой срок предметы находят место на чердаке, в сарае, в кладовой. Нам порой трудно даже определить, какую функцию они выполняли. Есть и уникальные находки. Некоторые из них «Кур'еру» показала случчанка Елена. Она нашла их в деревенском доме, который недавно купила недалеко от города. Смотрите фото.

«Эти вещи для меня удивительны тем, что все они сделаны вручную: вырезаны из дерева, выструганы, скованы, сотканы, сшиты. Меня поразило мужское двубортное пальто, — рассказывает Елена. — Оно чем-то напоминает шинель, но в нём есть вполне современные детали. Сшита эта одежда из добротной чисто шерстяной ткани, подклад — тоже шерстяной, с рисунком в клетку. Рассматривая детали, я подумала, что здесь вполне современные боковые грудные карманы и капюшон с кисточкой. По объёму и ширине плеч видно, что носил его крупный и высокий мужчина.

«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Пальто сшито частично на машинке, частично вручную примерно в 20-е годы прошлого века. Фото: Елена
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Это подклад пальто
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Вполне современные детали — вертикальные нагрудные карманы и отложной воротник
Когда я стала осматривать пальто и засунула руку в нагрудный карман, то нащупала там свёрнутые листки. Как я удивилась, когда увидела дату на записках — 1934 год. Их писали почти 90 лет назад, но они прекрасно сохранились.
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Обратила внимание на обращение «гражданин» и требование выполнить задание безоговорочно. Гражданину Шкабаревичу по постановлению сельсовета предписывается участвовать в лесозаготовках и доводится норматив. Интересно, что вся запись сделана на белорусском языке карандашом и только имя исполнителя, нормы и подпись — чернилами.
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Во второй записке — список фамилий. Фото: Елена
От редакции: В связи с этим пальто вспоминается рассказ случчанина Владимира Бойко, предпринимателя, владельца исторического сайта «Наследие Слуцкого края», который десять лет назад при сносе деревенского дома обнаружил ещё более удивительную находку. Рабочие уже собирались закопать в яму все старые вещи, но Владимир, как опытный разведчик, обратил внимание на пальто с пуговицами, обшитыми тканью. Когда он срезал пуговицы и вспорол ткань, то увидел, что внутри каждой были 50 копеек серебром николаевской эпохи. 12 пуговиц — 12 монет.
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Все эти вещи служили для производства льняного полотна в домашних условиях
Этими увесистыми колотушками (около килограмма вес каждой) женщины колотили лён, чтобы он стал мягким. Об этом рассказал сосед
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Похоже, что на эту деревянную катушку наматывали льняные нитки, а веретёна использовали для её прядения. На чердаке лежат остатки ткацкого станка
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
В старой наволочке лежали мотки льняных ниток, тонких, ровных и блестящих. Они закручены особым образом
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Льняная ткань домашнего изготовления была смотана в аккуратный рулон
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Назначение этого орудия труда я не смогла определить. Оно довольно увесистое
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Это корыто выдолблено из цельного ствола вручную
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Это орудия труда столяра для строгания и отделки деревянных изделий
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
В этом самодельном ящике лежала старая металлическая пряжка
«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне
Несколько подков мы нашли, когда копали огород. Они тяжёлые и все разной формы
Рклама

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