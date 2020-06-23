«В кармане пальто лежала записка почти 90-летней давности». Случчанка показала, что нашла в старом доме в деревне

Старый домик в деревне хранит много удивительных для современного человека вещей, наверное, потому, что сельские жители редко что выбрасывают. Отслужившие свой срок предметы находят место на чердаке, в сарае, в кладовой. Нам порой трудно даже определить, какую функцию они выполняли. Есть и уникальные находки. Некоторые из них «Кур'еру» показала случчанка Елена. Она нашла их в деревенском доме, который недавно купила недалеко от города. Смотрите фото.

«Эти вещи для меня удивительны тем, что все они сделаны вручную: вырезаны из дерева, выструганы, скованы, сотканы, сшиты. Меня поразило мужское двубортное пальто, — рассказывает Елена. — Оно чем-то напоминает шинель, но в нём есть вполне современные детали. Сшита эта одежда из добротной чисто шерстяной ткани, подклад — тоже шерстяной, с рисунком в клетку. Рассматривая детали, я подумала, что здесь вполне современные боковые грудные карманы и капюшон с кисточкой. По объёму и ширине плеч видно, что носил его крупный и высокий мужчина.

Когда я стала осматривать пальто и засунула руку в нагрудный карман, то нащупала там свёрнутые листки. Как я удивилась, когда увидела дату на записках — 1934 год. Их писали почти 90 лет назад, но они прекрасно сохранились.В связи с этим пальто вспоминается рассказ случчанина Владимира Бойко, предпринимателя, владельца исторического сайта «Наследие Слуцкого края», который десять лет назад при сносе деревенского дома обнаружил ещё более удивительную находку. Рабочие уже собирались закопать в яму все старые вещи, но Владимир, как опытный разведчик, обратил внимание на пальто с пуговицами, обшитыми тканью. Когда он срезал пуговицы и вспорол ткань, то увидел, что внутри каждой были 50 копеек серебром николаевской эпохи. 12 пуговиц — 12 монет.