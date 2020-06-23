Я работаю здесь с 2000 года. До этого много лет проработал на «Ямполе». В 90-е годы, когда Союз развалился, работы не было. На предприятии и 3-дневка была, и всякое было. А жить надо как-то: семья молодая, дети.



В первый раз я по туристической визе поехал закупаться в Польшу. Потом ездил даже на велосипеде по деревням и покупал, где что залежалось. Выбирал товар чисто интуитивно. Потом уже с опытом к ассортименту что-то добавлялось. Смотрел, на что есть спрос. Потом Польша закрылась, в Россию стал ездить. В Москве что-то покупал, в Харькове.



В 90-е годы и в начале 2000-х в магазинах было мало что из товаров. Ты привёз из России и продаёшь, а в магазинах этого вообще нет. Сейчас уже есть торговые центры, в них всё есть. Поэтому стараешься купить товар так, чтобы был дешевле, чем в магазине. Допустим, беру с завода, с «Ямполя». Там НДС нет.

