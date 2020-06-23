«Беларусь обдерут как липку и „приватизируют“ за ночь»… Как комментировали мнение случчанки Галины, которая выступала за действующего президента

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Ранее «Кур`ер» опубликовал интервью с 35-летней случчанкой Галиной Санкович, которая рассказала, почему всю жизнь поддерживает действующего президента и в 2020 году также намерена отдать свой голос за него.

Эта публикация собрала более двухсот комментариев наших читателей. Мнения случчан разошлись. Предлагаем обзор.

Чем возразили читатели

Жанна Филатова: «Печально, что выросло поколение, никогда не видевшее хорошей жизни. Они считают шиком работать за 500 рублей, а на отпускные позволить себе отдохнуть на огороде. Печально видеть пенсионеров, экономящих каждую копейку. Почему наш пенсионер заслужил только возможность посидеть на скамейке под подъездом, а не поездить и мир посмотреть? Может, потому что он и думать не мог о таких благах? А сейчас из всех благ ему то и дело тычут о вовремя выплаченной пенсии в 3 копейки, да о мирном небе. А небо и будет мирным, если кое-кто не будет ломать когти о трон».

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Иван Викторов: «Главное — помните: строит и делает не один человек, это делает команда спецов. И если лидер, независимо от образования, не глупый человек, то он может набрать хорошую команду и сделать так, как этого хотят налогоплательщики. В Беларуси масса примеров умных людей, начиная от некоторых кандидатов в кандидаты и заканчивая бывшим премьер-министром, который ушёл в отставку в прошлом месяце. Так что не надо восхвалять одного человека и думать, что кроме него никто не справится. Справится, возможно, даже и лучше. И не думайте, что вы поддерживаете сейчас своего кандидата и на посту он будет вечно. В любом случае этот человек однажды сменится другим».

Alex77: «Приятно, что есть люди, довольные результатом 26-летнего управления. <Но у меня нет доверия к потенциальным кандидатам в президенты. Я никого из них не знаю> Когда-то в 1994 году уставшие от однообразия белорусы доверили управление страной ныне действующему президенту. <Всему виной наивность. Наш народ любит развесить уши и верить в золотые обещания> Не знаю, какой вклад лично наш президент внёс в работу заводов, но согласен с автором статьи, что всё, что происходит в нашем городе, НАША заслуга».

Алеся Белая: «<Лукашенко старается всё обустроить: строятся предприятия, дворцы. Но людей всё не устраивает. Так возьмите постройте за свои деньги> Так эти дворцы и построены за наши деньги:) У Лукашенко никаких своих денег нет на дворцы, только наши. За эти деньги в Слуцке можно было построить новые аттракционы в парке, о которых просили люди. И руководство нашего города с удовольствием бы на это пошло. Но деньги случчан уходят в Минск, а там строят мраморные дворцы, которые стоят пустые. А город не может даже дороги подлатать».

Сергей Сергеев: «Галина думает про себя, а то, что её сын станет рабом этого, она ещё не понимает. Она боится жить ещё лучше, потому что рабы должны радоваться ложке каши. Вот такая примитивная жизнь!»

Алинка Мальвинка: «Так вот, если бы эта Галина хоть раз в жизни всё-таки съездила на Мальдивы, да даже в ту же самую Польшу, то она бы говорила по-другому. Как человек, который нигде не был и который живёт в своём коконе, который не знает, как можно жить по-другому, может хотеть чего-то лучшего? Конечно, её всё будет устраивать! Ведь другого она не знает! И это её выбор и её мнение! Да и если честно, думаю, что Галину не столько всё устраивает, сколько она хочет всем доказать, что в её жизни лучше не может быть!»

Инна Шилович: «Оказывается, динозавры не вымерли. Это как ездить в наше время на запорожце и доказывать всем, что это самая удобная и современная машина».

Елена Александровна: «Вот и я хочу, чтобы внук и дочь жили как люди! А жизнь сегодня — это не жизнь. Поэтому и буду голосовать против! И мы не лежим на диване, как говорит эта девушка. Работу всю простреляли и все предприятия закрыты, и живём на выживание».

Сергей Хмара: «Заводы развалены, налогами обложили людей. Фактически всё переложили на народ. И где у нас порядок? Откройте глаза!»

Александр Лях: «А почему я должен работать на двух работах, чтобы заработать 500… А семье время когда уделять? Мы нужны только сами себе. Но и жизнь усложняется новыми указами и законами. Дети растут, и как-то хочется для них лучшего достатка, чтобы не тупились дома в телефоне, а могли развиваться».

Герц Мойшин: «Замечательная страна Белоруссия, даже в государи избрать некого. Один надоел, другой проворовался и уже задержан по подозрению, остальные вообще чёрт знает что».

Леха Алехнович: «А ещё Галина забыла добавить, что Лукашенко не выполнил свои обещания, в том числе что каждый белорус будет получать „попиццот“. Забыла добавить, сколько предприятий закрылось и разграбили. Она говорит, что нужно встать с дивана, чтобы больше заработать… А где у нас больше заработать? На высокооплачиваемую работу только через связи берут. В какие долги Лукашенко загнал Беларусь, она также не упомянула. И почему она не учла то, как президент относится к своему народу, о его последних высказываниях, о стрельбе в народ и оскорблений граждан. Все страны меняют президентов, до этого их тоже никто не знает, но становятся же ведь правителями».

«Выросло поколение, никогда не видевшее хорошей жизни». Что жители Слуцка думают про людей, которые поддерживают Лукашенко
Вот одно из ПОСЛАНИЙ БУДУЩЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ БЕЛАРУСИ, которое нам принесли в редакцию.
Уважаемые читатели газеты «Інфа-Кур'ер»! У вас тоже есть возможность оставить такое послание. В этой избирательной кампании «Кур'ер» считает важным обратить внимание не только на политиков, участвующих в гонке, но и на вас, избирателей. Ведь важна не только личность президента. Важны и вы! Президент — это должность. И часть его работы — выслушивать вас, знать ваши чаяния, пожелания, конструктивные мнения, принимать ваши предложения и получать вашу помощь.
Уделите пять минут времени, заполните послание, отправьте его: https://kurjer.info/president/

Про войну и Украину

Ольга Дашкевич: «Галина, я уважаю твоё мнение. Своё навязывать не стану. Но мне жаль, что ты лучшую жизнь не видела и к ней не стремишься. Согласна ходить в „гумовых ботах“, только бы не было войны».

Елена Курило: «Ольга, а по-вашему война лучше? Считаете, после неё сразу жизнь лучше станет? А вы поговорите с теми, кто на своей шкуре почувствовал последствия прошлых и нынешних войн и революций. Те, кто сегодня призывает к революции, не за 500 рублей живут, и если случится революция, последний сухарь грызть не будут. А те, кто идёт у них на поводу, и того, что есть, лишатся».

Елена Гулевич: «Елена, какая война? Конкретно назовите, кто угрожает? Нормальные выборы — это уже война?»

Дмитрий Сараев: «Понятное дело, за 500 рублей за границу не съездишь, остаётся сравнивать с Украиной, которую по телевизору показывают».

Катрина Ситайло: «При чём тут Украина? Равняться нужно на экономически развитые страны, а не на неё!»

Кто поддержал

Владимир Палажченко: «Красивая девушка. Видит больше, чем все те, кто с гневом критиковал её. Она радуется жизни. Хочет просто жить и живёт. А выбор её останется просто её выбором».

Николай Николаев: «Галя! БРАВО! Как приятно среди обилия „хочу“ увидеть малый островок разума».

Сергей Чумазов: «Чтобы что-то кардинально изменить, нужно разрушить машину госаппарата, которая создавалась более 25 лет. На это уйдёт минимум 10 лет, ещё столько же уйдёт на создание нового. В итоге 20 лет непонятно что, и непонятно, что ещё будет. Вот мнение здравомыслящих людей».

Людмила Кашперко (Шевырдяева): «Да, вот придёт новый правитель и повалит нам счастье! Сразу всем высокооплачиваемая работа, заводы построят за неделю, пенсии зашкалят, бензин копеечный, жильё почти бесплатно… Орут обиженные, кому не дали разгуляться, как бы им хотелось. А те, кто стоит в пикетах. Им что, заняться нечем? Езжайте в деревню, поднимайте село, поработайте по-настоящему. Кушать все хотят, а каким трудом это всё добывается, и не представляют. Молодые хотят всё и сразу, и много. Я всегда за своего президента, может, где-то он поступает неправильно, жёстко. Но именно благодаря ему мир узнал, что есть такая страна — Беларусь! Местная власть, а я считаю, что именно она ведёт себя как хочет. Живут по своим законам. Пишут липовые отчёты, а виноват президент! Ни до кого не достучаться на местах, пока до Минска дело не дойдёт, никаких подвижек. И я думаю, многие со мной согласятся».

София Данченко: «Галя, Вы молодчина, Вы умница! Редко бывают такие мудрые, трудолюбивые люди, как Александр Григорьевич, который всю свою жизнь отдаёт республике, чтобы она процветала и мы жили счастливо. Вся моя семья будет голосовать за Лукашенко. <…> Эти крикуны, что на площадях орут и обещают золотые горы и манну небесную, последнее разграбят, что создавал годами вместе с народом Лукашенко. Вот тогда всем будет хорошо: и молодым, и старым!»

Александр Шелехов: «Я гражданин России, но уже 6 лет живу в Слуцке. В Карелии прожил 36 лет, и мне есть с чем сравнивать. В синеокой стране я чувствую умиротворённость, а в России — как на войне каждый день. От себя хочу сказать — без Лукашенко Беларусь обдерут как липку и „приватизируют“ за ночь. И проснутся белорусы без штанов и на чужой земле. Главное — мир и спокойствие на земле! Или кто-то хочет междоусобицы и раздрай?»

Елена Коледа (Мыслицкая): «Вы приехали к нам, потому что у нас немного лучше. А нам куда ехать на пенсии? Даже в Украину не хватит денег. Если вам у нас хорошо, не значит, что всем в стране хорошо. Большинство белорусов выбирают Россию для жизни».

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3 Авторы комментариев
It is 2015factorNikolas Авторы недавних комментариев
Nikolas
Участник
Nikolas

Разговоров много, однако следует опираться на определенные данные. По «пиццот» все знают. В 2009 году было по «пиццот» в некоторых отраслях, сейчас 450. ВВП от 2009 года 97%.Застой и спад. Приватизируют и захватят? А что приватизировать? Проект про город и заводы вносит ясность в этот вопрос. Тем более, весь мир построен на частной собственности. Большинство беларусов выбирают Россию для жизни? Вряд ли. Молодежь больше выбирает ЕС. Наиболее талантливые и успешные уезжают. Естественно, смена правительства на иное. с другими приоритетами, всегда вызовет вначале некоторый экономический спад, но есть перспектива на будущее. А не застой, который и был в СССР перед его распадом. Понятно, что для некоторых притча о Ходже Насреддине, в которой он задал вопрос нищему, почему он не прогоняет мух со своих ран, актуальна, но они думают только сегодняшним… Подробнее »

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23 июня 2020 10:47
factor
Участник
factor

Здесь уже даже не застой, а глубокое днище с перспективами пробить еще глубже при нынешнем правителе. Люди уже просто устали от обещаний и вранья АГЛ и только кучка пристроившихся на теплых местах поет дифирамбы как только их с них скинут-будут первые кричать о плохой власти

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23 июня 2020 10:57
It is 2015
Участник
It is 2015

Люди жаждут вранья от богатеньких банкиров и люмпенов блохеров. Надо полагать это будет хорошей мотивацией чтобы они больше трудились в условиях мирового кризиса.

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23 июня 2020 14:38
It is 2015
Участник
It is 2015

Приватизируют меньше чем за одну ночь. Это уж как пить дать

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23 июня 2020 14:36