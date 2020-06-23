«Беларусь обдерут как липку и „приватизируют“ за ночь»… Как комментировали мнение случчанки Галины, которая выступала за действующего президента

Ранее «Кур`ер» опубликовал интервью с 35-летней случчанкой Галиной Санкович, которая рассказала, почему всю жизнь поддерживает действующего президента и в 2020 году также намерена отдать свой голос за него.

Эта публикация собрала более двухсот комментариев наших читателей. Мнения случчан разошлись. Предлагаем обзор.

Чем возразили читатели

Жанна Филатова: «Печально, что выросло поколение, никогда не видевшее хорошей жизни. Они считают шиком работать за 500 рублей, а на отпускные позволить себе отдохнуть на огороде. Печально видеть пенсионеров, экономящих каждую копейку. Почему наш пенсионер заслужил только возможность посидеть на скамейке под подъездом, а не поездить и мир посмотреть? Может, потому что он и думать не мог о таких благах? А сейчас из всех благ ему то и дело тычут о вовремя выплаченной пенсии в 3 копейки, да о мирном небе. А небо и будет мирным, если кое-кто не будет ломать когти о трон».

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Иван Викторов: «Главное — помните: строит и делает не один человек, это делает команда спецов. И если лидер, независимо от образования, не глупый человек, то он может набрать хорошую команду и сделать так, как этого хотят налогоплательщики. В Беларуси масса примеров умных людей, начиная от некоторых кандидатов в кандидаты и заканчивая бывшим премьер-министром, который ушёл в отставку в прошлом месяце. Так что не надо восхвалять одного человека и думать, что кроме него никто не справится. Справится, возможно, даже и лучше. И не думайте, что вы поддерживаете сейчас своего кандидата и на посту он будет вечно. В любом случае этот человек однажды сменится другим».

Alex77: «Приятно, что есть люди, довольные результатом 26-летнего управления. <Но у меня нет доверия к потенциальным кандидатам в президенты. Я никого из них не знаю> Когда-то в 1994 году уставшие от однообразия белорусы доверили управление страной ныне действующему президенту. <Всему виной наивность. Наш народ любит развесить уши и верить в золотые обещания> Не знаю, какой вклад лично наш президент внёс в работу заводов, но согласен с автором статьи, что всё, что происходит в нашем городе, НАША заслуга».

Алеся Белая: «<Лукашенко старается всё обустроить: строятся предприятия, дворцы. Но людей всё не устраивает. Так возьмите постройте за свои деньги> Так эти дворцы и построены за наши деньги:) У Лукашенко никаких своих денег нет на дворцы, только наши. За эти деньги в Слуцке можно было построить новые аттракционы в парке, о которых просили люди. И руководство нашего города с удовольствием бы на это пошло. Но деньги случчан уходят в Минск, а там строят мраморные дворцы, которые стоят пустые. А город не может даже дороги подлатать».

Сергей Сергеев: «Галина думает про себя, а то, что её сын станет рабом этого, она ещё не понимает. Она боится жить ещё лучше, потому что рабы должны радоваться ложке каши. Вот такая примитивная жизнь!»

Алинка Мальвинка: «Так вот, если бы эта Галина хоть раз в жизни всё-таки съездила на Мальдивы, да даже в ту же самую Польшу, то она бы говорила по-другому. Как человек, который нигде не был и который живёт в своём коконе, который не знает, как можно жить по-другому, может хотеть чего-то лучшего? Конечно, её всё будет устраивать! Ведь другого она не знает! И это её выбор и её мнение! Да и если честно, думаю, что Галину не столько всё устраивает, сколько она хочет всем доказать, что в её жизни лучше не может быть!»

Инна Шилович: «Оказывается, динозавры не вымерли. Это как ездить в наше время на запорожце и доказывать всем, что это самая удобная и современная машина».

Елена Александровна: «Вот и я хочу, чтобы внук и дочь жили как люди! А жизнь сегодня — это не жизнь. Поэтому и буду голосовать против! И мы не лежим на диване, как говорит эта девушка. Работу всю простреляли и все предприятия закрыты, и живём на выживание».

Сергей Хмара: «Заводы развалены, налогами обложили людей. Фактически всё переложили на народ. И где у нас порядок? Откройте глаза!»

Александр Лях: «А почему я должен работать на двух работах, чтобы заработать 500… А семье время когда уделять? Мы нужны только сами себе. Но и жизнь усложняется новыми указами и законами. Дети растут, и как-то хочется для них лучшего достатка, чтобы не тупились дома в телефоне, а могли развиваться».

Герц Мойшин: «Замечательная страна Белоруссия, даже в государи избрать некого. Один надоел, другой проворовался и уже задержан по подозрению, остальные вообще чёрт знает что».

Леха Алехнович: «А ещё Галина забыла добавить, что Лукашенко не выполнил свои обещания, в том числе что каждый белорус будет получать „попиццот“. Забыла добавить, сколько предприятий закрылось и разграбили. Она говорит, что нужно встать с дивана, чтобы больше заработать… А где у нас больше заработать? На высокооплачиваемую работу только через связи берут. В какие долги Лукашенко загнал Беларусь, она также не упомянула. И почему она не учла то, как президент относится к своему народу, о его последних высказываниях, о стрельбе в народ и оскорблений граждан. Все страны меняют президентов, до этого их тоже никто не знает, но становятся же ведь правителями».

Про войну и Украину

Ольга Дашкевич: «Галина, я уважаю твоё мнение. Своё навязывать не стану. Но мне жаль, что ты лучшую жизнь не видела и к ней не стремишься. Согласна ходить в „гумовых ботах“, только бы не было войны».

Елена Курило: «Ольга, а по-вашему война лучше? Считаете, после неё сразу жизнь лучше станет? А вы поговорите с теми, кто на своей шкуре почувствовал последствия прошлых и нынешних войн и революций. Те, кто сегодня призывает к революции, не за 500 рублей живут, и если случится революция, последний сухарь грызть не будут. А те, кто идёт у них на поводу, и того, что есть, лишатся».

Елена Гулевич: «Елена, какая война? Конкретно назовите, кто угрожает? Нормальные выборы — это уже война?»

Дмитрий Сараев: «Понятное дело, за 500 рублей за границу не съездишь, остаётся сравнивать с Украиной, которую по телевизору показывают».

Катрина Ситайло: «При чём тут Украина? Равняться нужно на экономически развитые страны, а не на неё!»

Кто поддержал

Владимир Палажченко: «Красивая девушка. Видит больше, чем все те, кто с гневом критиковал её. Она радуется жизни. Хочет просто жить и живёт. А выбор её останется просто её выбором».

Николай Николаев: «Галя! БРАВО! Как приятно среди обилия „хочу“ увидеть малый островок разума».

Сергей Чумазов: «Чтобы что-то кардинально изменить, нужно разрушить машину госаппарата, которая создавалась более 25 лет. На это уйдёт минимум 10 лет, ещё столько же уйдёт на создание нового. В итоге 20 лет непонятно что, и непонятно, что ещё будет. Вот мнение здравомыслящих людей».

Людмила Кашперко (Шевырдяева): «Да, вот придёт новый правитель и повалит нам счастье! Сразу всем высокооплачиваемая работа, заводы построят за неделю, пенсии зашкалят, бензин копеечный, жильё почти бесплатно… Орут обиженные, кому не дали разгуляться, как бы им хотелось. А те, кто стоит в пикетах. Им что, заняться нечем? Езжайте в деревню, поднимайте село, поработайте по-настоящему. Кушать все хотят, а каким трудом это всё добывается, и не представляют. Молодые хотят всё и сразу, и много. Я всегда за своего президента, может, где-то он поступает неправильно, жёстко. Но именно благодаря ему мир узнал, что есть такая страна — Беларусь! Местная власть, а я считаю, что именно она ведёт себя как хочет. Живут по своим законам. Пишут липовые отчёты, а виноват президент! Ни до кого не достучаться на местах, пока до Минска дело не дойдёт, никаких подвижек. И я думаю, многие со мной согласятся».

София Данченко: «Галя, Вы молодчина, Вы умница! Редко бывают такие мудрые, трудолюбивые люди, как Александр Григорьевич, который всю свою жизнь отдаёт республике, чтобы она процветала и мы жили счастливо. Вся моя семья будет голосовать за Лукашенко. <…> Эти крикуны, что на площадях орут и обещают золотые горы и манну небесную, последнее разграбят, что создавал годами вместе с народом Лукашенко. Вот тогда всем будет хорошо: и молодым, и старым!»

Александр Шелехов: «Я гражданин России, но уже 6 лет живу в Слуцке. В Карелии прожил 36 лет, и мне есть с чем сравнивать. В синеокой стране я чувствую умиротворённость, а в России — как на войне каждый день. От себя хочу сказать — без Лукашенко Беларусь обдерут как липку и „приватизируют“ за ночь. И проснутся белорусы без штанов и на чужой земле. Главное — мир и спокойствие на земле! Или кто-то хочет междоусобицы и раздрай?»

Елена Коледа (Мыслицкая): «Вы приехали к нам, потому что у нас немного лучше. А нам куда ехать на пенсии? Даже в Украину не хватит денег. Если вам у нас хорошо, не значит, что всем в стране хорошо. Большинство белорусов выбирают Россию для жизни».