Самый большой доход, задекларированный жителем Слуцка, превысил 500 тысяч рублей

Наибольшая сумма годового дохода, задекларированная физическим лицом в Слуцком районе за 2019 год, составила 522,8 тысячи рублей. Ему же предъявлен к уплате самый большой размер подоходного налога — 68 тысяч рублей.

Об этом «Кур`еру» сообщила Ирина Прушак, начальник управления налогообложения физлиц инспекции МНС по Слуцкому району.

Она добавила, что на 1 июня больше 400 физлиц, которые проживают на территории Слуцкого района, предоставили декларации по подоходному налогу на доходы за 2019 год.

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Общая сумма подоходного налога по доходам физлиц за 2019 год составила 191,4 тысячи рублей.