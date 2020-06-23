Жительница Слуцка Ольга одной из первых прошла платный тест на COVID-19 . Она рассказала, с какими проблемами столкнулась после того, как результат оказался положительным. «Кур'ер» узнал в ЦРБ, каков порядок действий тех, кто получил на руки положительный результат, и в каком случае санитарные врачи проводят эпидемиологическое расследование.

«Хочу рассказать, что последовало за тем, как я получила положительный тест на коронавирус, чтобы это учли те, кто записан на платные тесты в Слуцке, — рассказала Ольга, жительница города. — Я чувствовала себя плохо, болело горло, ломило мышцы и температура держалась около 37,4. Я сдала платный тест на коронавирус. Он оказался положительным. На следующий день, 19 июня, я обратилась в 105 кабинет Слуцкой ЦРБ. Врач, которая принимала в этом кабинете, сказала, что результаты платных тестов консультирует заведующая Рожанец Т.В. в установленные дневные часы. Осматривать она меня не стала. Все выходные я волновалась, что мне делать, ведь потенциально я носитель инфекции. После выходных на приёме Рожанец мне сказала, что по одному тесту диагноз «коронавирус» не ставят. Я спросила, как это уточнить, как сдать второй анализ. Она ответила, что экспресс-тесты закончились, а оснований для ПЦР-анализа нет.

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Это меня возмутило, ведь у меня были и другие симптомы. Я потребовала внести в карточку все жалобы и указать температуру. Мне дали градусник, измерение показало 37,2. Только таким образом добилась направления на КТ ОГК, а сделать мазок мне даже не предложили. Моё сообщение о том, что у меня ребёнок, он ходит в детский сад и тоже может болеть, врач оставила без комментариев. Меня беспокоит, что мне не был назначен повторный тест для подтверждения диагноза и не было принято никаких противоэпидемических мер.

Тогда я позвонила в кассу платных услуг, чтобы пройти повторный тест платно, но выяснилось, что очередь расписана до 7 июля. Хочу предупредить тех, кто сдаёт платный тест: имейте в виду, что вам не поставят по нему диагноз (записывайтесь сразу на два, с интервалом не менее суток).

Если так трудно добиться этих анализов, то сколько нас больных — остаётся догадываться. И если всех с положительными тестами не учитывают, то отражает ли статистика фактическую обстановку?"

Повторный тест на коронавирус — бесплатный

Чтобы узнать, как действовать пациенту, чей тест оказался положительным, «Кур'ер» обратился к Алексею Стружинскому, заместителю главного врача Слуцкой ЦРБ по медицинской части.

«Если тест оказался положительным, человек должен обратиться в инфекционный кабинет № 105, — пояснил Алексей Стружинский. — Там врач делает осмотр и направляет пациента на экспресс-тест или на мазок для ПЦР-исследования. Повторный тест на COVID-19 проводится бесплатно. Для постановки диагноза результатов одного теста недостаточно. Врач оценивает состояние пациента и принимает решение о тактике лечения.

Только после двух положительных тестов данные больного передаются в Центр гигиены и эпидемиологии для принятия необходимых мер".

«Мы начинаем проводить эпидемическое расследование только после получения из ЦРБ сообщения о выставленном пациенту диагнозе, — подтвердил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района. — Результаты одного теста не являются основанием для этого».

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