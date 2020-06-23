Об этом «Кур'еру» рассказали в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

В Беларуси в основном распространены два вида рака — широкопалый и длиннопалый (узкопалый).

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«Рак широкопалый включён в Красную книгу Беларуси, его ловить нельзя. Кроме того, встречается в белорусских водоёмах ещё и полосатый рак, из-за инвазивности и малоценности его добыча не ограничена», — отметили в инспекции.

Рак длиннопалый (узкопалый) является объектом промыслового и любительского рыболовства. Запрет на добычу узкопалого рака совпадает с весенним запретом на лов рыбы. Но необходимо помнить, что яйценосных самок и самок с личинками запрещено ловить в течение всего года. Существуют и другие ограничения.

Например, нельзя добывать раков с длиной тела менее 10,5 см (от острия рострума до конца тельсона). Для добычи в личных целях следует использовать раколовки определённых параметров, но не больше трёх на человека и только в светлое время суток, оставлять раколовки без визуального контроля не разрешается.

Запрещён лов с использованием осветительных приборов и (или) плавательных средств, а также лов руками в тёмное время суток. Норма вылова — не более 2 кг раков в сутки на человека.

За незаконную добычу каждой особи рака узкопалого предусмотрено возмещение вреда в размере 1,5 базовой величины (40,5 рубля).

СПРАВКА. Раколовка — орудие добычи раков, представляющее собой сетчатый квадрат (круг) с диагональю (диаметром) не более 100 см с закреплённой в центре наживкой (подъёмник открытого типа) или ловушку (длиной не более 100 см) с одним или несколькими (не более 5) входами с диаметром входного отверстия не более 70 см (закрытого типа).