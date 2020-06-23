Александр Лукашенко прокомментировал 3%

Александр Лукашенко убеждён, что любой человек имеет право высказывать свою позицию. Однако при этом он не должен вести себя агрессивно. Об этом президент заявил, общаясь с противниками строительства аккумуляторного завода в Бресте. Видео этой встречи показал телеканал «Беларусь 1».

— Я абсолютно убеждён, что те люди, которые являются лидерами мнений в Бресте, безусловно, определённой части населения, хотят жить в независимой и свободной стране. Более того, не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили в Беларуси потасовку и опять попали в немилость не то Западу, не то России, не то ещё кому-то, с кем мы торгуем, с кем мы работаем. Наверное, это никому не нужно.

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Александр Лукашенко отметил, что, как его информировали, «у нас с вами разные взгляды на те или иные вещи и проблемы».

— Но, как некоторые у нас говорят, даже ваши сторонники: «Ну, чаго гэта Лукашэнка не можа (как они это говорят) пренебречь этим количеством людей». Вы знаете, я хорошо учился в советские времена и нынешнюю демократию я изучал не по книжкам. Есть большинство, оно всегда решает. Но есть и меньшинство, к которому надо прислушаться. Поэтому я не считаю, что вами надо пренебречь, — заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что ни с кем не заигрывает и не собирается льстить.

— Я считаю, что любой человек, а меньшинство — это уже несколько человек, имеет право высказывать свою позицию. Но с чем я никогда не соглашусь — если это меньшинство или большинство ведёт себя агрессивно. Это не со мной. Я часто говорю, что я человек деревенский, и хоть мы дрались и порой до мордобоя доходило, мы никогда не были антагонистами, никогда не били друг друга до полусмерти.

Президент подчеркнул, что не хочет, чтобы в стране были разрушены мир и стабильность.

— Кто-то оценивает эту стабильность как ненормальную, мол, нам такая стабильность не нужна. Ну, как мог, как умел, не один я, многие из нас создавали эту страну, и она такая есть. Может, другие сделают лучше, 9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию. Послушайте, вы что, спустя четверть века президентства меня за дурака считаете?

Александр Лукашенко подчеркнул, что прекрасно понимает, что происходит в стране, разбирается в современных технологиях в «гаджетах, айпадах и айфонах».

— Я создавал этот IT-парк собственными руками, когда вы все сидели где-то на кухнях, я хотел вас собрать воедино. Хотел дать вам работу, предоставить определённые льготы, чтобы сюда пошли американцы и индусы, которые нас значительно опережают. Я всё это пережил и не хочу, чтобы всё это было разрушено. Я хочу, чтобы вы по коровникам ходили. Не то, что ваш там альтернативщик один заявил: «У кароўник не пайду». А кто пойдёт? Вы пойдёте? Захотите 6 миллиардов экспорта сельхозпродукции, пойдёте не только в коровник. Поползёте туда. Я тоже нанюхался этих коровников за свою жизнь, но до сих пор хожу. Поэтому я хочу, чтобы было тихо и спокойно.

Рейтинг действующего президента

Александр Лукашенко призвал «успокоиться» и все проблемы решать совместно с властью.

— Послушайте, кроме меня, их никто не решит и в той власти, которая сегодня есть. Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому, что мы её будем посиневшими пальцами удерживать, а потому, что большинство подавляющее, и мы знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы уже «Саша 3%» написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании я и то больше трёх наберу, — указал на присутствующих президент.

Он посоветовал «не дёргать» и «не оскорблять» власть.

— Вусаты таракан, ещё чего-то… Я пока действующий президент, ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. Поэтому не надо. А если вы хотите разного рода жульё защитить, то защищайте, только не со мной.

Он призвал все вопросы, которые находятся в компетенции власти, решать вместе с её представителями, в том числе и с президентом.

— Я ещё не забронзовел, как вы думаете. Я отреагирую. Но только не окунайте меня, чтобы я вам заборы чинил.

Александр Лукашенко призвал всех объединиться.

— Очнитесь. Что вы творите? Зачем вам это надо? Вы же понимаете, я никогда не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить страну. Наших с вами детей. Я уверен, у каждого из вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы они жили в свободной, независимой стране. Хватит уже на нас ездить, быть в лаптях и под плёткой. Давайте как-нибудь мы встанем все вместе и защитимся, — сказал президент.

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