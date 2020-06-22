До сих пор нет дополнительных соглашений… Инспекция по труду установила, что многие предприятия Слуцка обрекают себя на штрафы

Обновлённый Трудовой кодекс начал действовать с 28 января этого года. Как показали проверки инспекции по труду, наниматели не спешат приводить ранее заключённые трудовые договоры и контракты в соответствие с новыми требованиями. Этим они нарушают права работников и обрекают себя на дополнительные штрафы.

Что именно должен сделать наниматель, «Кур'еру» объяснил Андрей Езовит, главный государственный инспектор Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

Напомним, что в ТК закреплены новые требования к содержанию трудового контракта и трудового договора, там внесено много изменений. В частности:

Рклама

из них исключены условия о материальной ответственности работников.

Для всех работников установлена единая минимальная компенсация при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора или контракта. Она составляет три среднемесячных заработка (раньше тем, кто достиг пенсионного возраста, платили компенсацию в размере 2-недельного заработка).

Также изменён общий срок выплаты среднего заработка за время отпуска: не позднее чем за два дня до его начала (раньше — за один день) и многое другое.

Об основных нарушениях

Слуцкий межрайонный отдел государственной инспекции труда в ходе проверок установил, что условия трудовых договоров (контрактов), заключённых ранее с работниками, до сих пор не приведены в соответствие с действующим законодательством (нарушение требований ч. 4 ст. 19 ТК). Хотя это обязаны сделать организации всех форм собственности.

Наниматель должен оформить с каждым работником дополнительное соглашение к ранее заключённому контракту, а также издать приказ (распоряжение) и объявлять его работнику под роспись. Вместо этого наниматели либо ничего не делают, либо заключают новые контракты, что неправомерно (нарушение ст. 263−3 ТК, п. 15 ст. 55 ТК).

Что должен сделать наниматель

«Изменения в контракты оформляются дополнительным соглашением о внесении изменений в заключённые ранее контракты, излагающим его в новой редакции, — пояснил Андрей Езовит, главный государственный инспектор Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления. — Данное действие не является заключением нового контракта и не меняет сроки его действия.

Дополнительное соглашение подписывается обеими сторонами.

Каждая страница дополнительного соглашения должна быть пронумерована.

дополнительного соглашения должна быть пронумерована. Оно должно быть составлено в двух экземплярах, один из которых передаётся работнику, а другой — хранится у нанимателя.

один из которых передаётся работнику, а другой — хранится у нанимателя. Наниматель должен издать приказ (распоряжение) об изменении контрактов с работниками и объявить его работникам под роспись.

(распоряжение) об изменении контрактов с работниками и объявить его работникам под роспись. Если работник отказывается подписывать дополнительное соглашение о внесении изменений в контракт, нанимателю необходимо составить акт об отказе работника от подписания дополнительного соглашения в присутствии не менее двух свидетелей .

работника от подписания дополнительного соглашения в присутствии не менее . На основании акта об отказе работника от подписания дополнительного соглашения наниматель издаёт приказ о том, что в отношении этого работника с 28.01.2020 действуют условия контракта с учётом дополнительного соглашения (п. 15 ч. 1 ст. 55 ТК).

о том, что в отношении этого работника действуют условия контракта с учётом дополнительного соглашения (п. 15 ч. 1 ст. 55 ТК). Работнику и нанимателю (уполномоченному должностному лицу) необходимо подписать каждую страницу контракта, изложенного в новой редакции дополнительным соглашением, (ч. 1 ст. 18 ТК), несмотря на то, что контракт действует уже несколько лет».

СПРАВОЧНО:

Новый контракт заключается с работником только:

1) при приёме на работу;

2) при переводе на другую постоянную работу у того же нанимателя;

3) при переводе на контракт, если ранее был заключён трудовой договор на неопределённый срок, срочный трудовой договор;

4) при окончании максимального срока действия ранее заключённого контракта (пять лет) в случае принятия решения о продолжении трудовых отношении на условиях контракта.