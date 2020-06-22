«Хорошо живётся летом в деревне Slutsk». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 15 по 21 июня. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

Рклама

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Рапс- как отдельный вид искусства))

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#slavaricci #eva

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🖤🖤🖤

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Обыкновенный ёрш 🐠🐡(лат. Gymnocephalus cernuus) — вид рыб из семейства окунёвых , типовой вид рода ершей. 🐠🐡🐠🐡🐠🐡 Это пресноводная рыба, обитающая в водоёмах Европы и северной Азии, вблизи дна в озёрах, запрудах, вблизи берегов🏞️ рек, предпочитает песчаное дно или гравий. Длина взрослой рыбы — около 10 см. Питается главным образом придонными беспозвоночными, иногда — мелкой🎏 рыбой и некоторыми растениями. 🐠🐠🐠 🐡🐡🐡 🐠🐠🐠 🐡🐡🐡 🐠🐠🐠 🐡🐡🐡 🐠🐠🐠 #рыбалка #рыбалкаудалась #рыбки #рыбалкабеларусь #рыбалка🐟 #рыбалка🎣 #рыба #рыбалочка #рыбнаяловля #рыбы #рыбка #рыбалочка🎣 #нарыбалке #нарыбалке🎣 #наозере #природабеларуси #fishingbelarus #fishing #fishing🎣 #fishes #fisher #fishing🐟 #fishermen #fishinglife #naturegood #naturebelarus #наприродехорошо #наприроде #напруду #клюет @gde_nas_iskat @minski_belarus @rzn_tones

A post shared by Александр Курильчик (@aleksandr_nature) on

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