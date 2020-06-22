Какие пенсии вырастут в Беларуси с 1 июля. И на сколько

С 1 июля в Беларуси поднимут трудовые пенсии. Средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля, сообщают в Минтруда. Эта сумма на 23,1 рубля, или на 5,2% больше, чем в июне. Повышение этих выплат было запланировано на четвёртый квартал года, но было решено перенести его на более ранний срок.

В Минтруда уточняют, что с 1 июля перерассчитают все трудовые пенсии — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

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«Перерасчёт трудовых пенсий будет произведён путём корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, применённой при предыдущем пересчёте пенсий, с повышением её величины на 6%», — отмечают в ведомстве.

Перерассчитают пенсии в июле более чем 2,4 миллиона пенсионеров. «На выплату пенсий в 2020 году будет направлено более 13,4 млрд рублей, в том числе на перерасчёт по данному указу 335 млн рублей, — поясняют в Минтруда. — Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию».

В ведомстве уточняют, что размеры надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также соцпенсий в июле не изменяются. «Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), было в феврале (на 3,5%) и в мае (на 2,9%), очередное планируется в августе».

Напомним, доплаты к пенсиям предусмотрены тем, кому исполнилось 75 лет, надбавки на уход — инвалидам 1-й группы и тем, кто старше 80 лет, а повышения — в том числе Героям Беларуси, Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почётным донорам.

СПРАВКА. На начало мая в Беларуси насчитывалось 2 млн 529,4 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных пенсий составил 432,7 рубля. Средний размер пенсий по возрасту равнялся 446,7 рубля, по инвалидности — 391,3 рубля, по случаю потери кормильца — 295,5 рубля, социальных пенсий — 222,2 рубля.