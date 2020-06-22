Случчанка перевозила две тонны лома чёрного метала. Её остановили сотрудники Слуцкой милиции

Отдел новостей
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Сотрудники ГАИ вместе с оперативниками ОБЭП КМ ОВД установили два факта незаконной транспортировки металлолома в Слуцком районе. Об этом «Кур'еру» сообщили в РОВД.

На автодороге «Селище-Ленино-Копыль» случчанка за рулём Mercedes-Benz перевозила в кузове машины более двух тонн лома чёрного металла.

Случчанка перевозила две тонны чёрного метала. Её задержали сотрудники Слуцкой милиции
Фотографии: УВД Миноблисполкома
На трассе Р23 «Минск-Микашевичи» местный житель за рулём Ford Transit без сопроводительных документов перевозил в кузове также лом чёрного металла. Общий вес составил около 2 тонн.

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Случчанка перевозила две тонны чёрного метала. Её задержали сотрудники Слуцкой милиции

Случчанка перевозила две тонны чёрного метала. Её задержали сотрудники Слуцкой милиции

В обоих случаях лом металла изъят. По данным фактам проводится проверка.

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