Случчанка перевозила две тонны лома чёрного метала. Её остановили сотрудники Слуцкой милиции

Сотрудники ГАИ вместе с оперативниками ОБЭП КМ ОВД установили два факта незаконной транспортировки металлолома в Слуцком районе. Об этом «Кур'еру» сообщили в РОВД.

На автодороге «Селище-Ленино-Копыль» случчанка за рулём Mercedes-Benz перевозила в кузове машины более двух тонн лома чёрного металла. На трассе Р23 «Минск-Микашевичи» местный житель за рулём Ford Transit без сопроводительных документов перевозил в кузове также лом чёрного металла. Общий вес составил около 2 тонн.

Рклама

В обоих случаях лом металла изъят. По данным фактам проводится проверка.