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«Единственное, чего у нас хватает в Греске, — это продуктовых магазинов». Почитайте, как живёт минчанка, которая уехала жить в деревню

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«Я родилась и выросла в Минске. Когда была подростком, маме всегда говорила, что никогда не выйду замуж за колхозника, а сейчас с мужем живу в агрогородке Греск».

Женский проект Lampa от газеты «Кур'ер» пишет о женщинах, которые живут в деревнях рядом со Слуцком. Первая история — про Марину из Греска.

Почему решила переехать из Минска в Греск

"Я родилась и выросла в Минске. Когда была подростком, маме всегда говорила, что никогда не выйду замуж за колхозника, а сейчас с мужем живу в агрогородке Греск". Женский проект Lampa запускает серию материалов о девушках, которые живут в деревнях рядом со Слуцком.«Меня зовут Марина Леончик, мне 26 лет. Я родилась и выросла в Минске. Когда была подростком, маме всегда говорила, что никогда не выйду замуж за колхозника, но на сегодняшний день понимаю, что мой муж самый лучший. Из Минска я уехала за мужем, так как всегда хотела жить отдельно от родителей, вести самостоятельный образ жизни, зарабатывать деньги сама, чтобы ни от кого не быть зависимой. Жить с мамой — это одно, жить со свекровью — другое, а жить самостоятельно — третье. Но зарабатывать деньги и отдавать их на съёмное жильё в Минске — значит отдавать почти всю зарплату. Поэтому мы с мужем решили сменить место жительства.

Мы живём в агрогородке Греск уже более 4 лет. У нас собственная квартира. Я работаю специалистом по кадрам в деревне Замостье в сельскохозяйственной организации. Это не первый мой опыт работы в деревне. Во время уборки урожая муж работал на комбайне, а я была помощником комбайнера. Когда он не мог жаткой подобрать колоски вокруг столбов, я рвала их руками. Больше всего мне нравилось в той работе, когда приезжала машина с обедами — я их всегда ждала.

Как проходит день

Мой обычный день проходит так: встаю, собираюсь на работу, собираю ребёнка в садик, еду на работу. В 5 вечера забираю ребёнка из садика. Вечер обычно проходит с семьёй. В выходные ездим развлекаться в Слуцк, потому что у нас в Греске некуда сходить, а в Слуцке с этим не так всё печально. Также в городе у меня много знакомых и друзей. В Греске в основном друзья моего мужа. Вообще, в Слуцк мы ездим часто, через день примерно. Иногда по надобности, иногда просто вечером от скуки.

"Я родилась и выросла в Минске. Когда была подростком, маме всегда говорила, что никогда не выйду замуж за колхозника, а сейчас с мужем живу в агрогородке Греск". Женский проект Lampa запускает серию материалов о девушках, которые живут в деревнях рядом со Слуцком.

Чего не хватает в Греске и про будущее деревни

В Греске у нас вообще нет ничего, только один садик, школа с белорусским уклоном и больница. Площадки детской нет, качелей нет даже. Очень не хватает развлечений для детей, чтобы можно было где-то с ребёнком погулять. В нашем агрогородке много молодёжи и также не хватает мест, где они бы могли проводить досуг. У нас во дворе есть песочница и качели, которые сделал муж.

Раньше наш агрогородок считался городом и даже был Греский район. Сейчас здесь закрыли столовую, пекарню, где была очень вкусная выпечка. Единственное, чего у нас хватает, — это продуктовых магазинов.

В деревне мне, в принципе, нравится жить.

Стены везде одинаковые, что в Минске, что в Слуцке, какая разница, куда с работы приходить, главное — счастье в семье.

Вообще, будущее у белорусской деревни, мне кажется, есть. Особенно, если люди будут стремиться что-то делать для благоустройства деревни, добиваться установки той же самой детской площадки. Мне кажется, что люди будут стараться оставаться жить в деревнях, потому что здесь можно вести своё хозяйство и экономить на этом. У нас есть небольшой участок, 15 соток, где мы сажаем картошку, огурцы, лук, кабачки, клубнику и т. д. В этом году посадили небольшой сад.

В ближайший год надеюсь, что закончится коронавирус, и я хочу съездить с ребёнком и мужем на море, а пока буду откладывать деньги на поездку».

Регина Мартынюк, @regeneracia_

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com, lampa@kurjer.info.

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