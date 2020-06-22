В Слуцком районе на трассе Р23 произошло ДТП. Пострадали два человека (фотофакт)

Авария произошла в понедельник, 22 июня, на трассе Р23 в районе деревни Гацук. В ДТП пострадали два человека. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.

Добавлено в 16.55. Как рассказал «Кур'еру» Александр Шавалеев, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД, Ford Transit, гружёный клубникой, ехал в сторону Минска. В какой-то момент водитель микроавтобуса съехал вправо с дороги и врезался в стоящий на обочине Volkswagen Passat. В итоге бус перевернулся, а легковушка «вылетела» в кювет.

В аварии пострадали водитель и пассажир Ford Transit. «Скорая» увезла их в Слуцкую больницу. Трое человек, которые были в Volkswagen Passat, в госпитализации не нуждаются.

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В ГАИ отметили, что водитель микроавтобуса, предварительно, трезвый.