Instagram удалил аккаунт многодетной мамы из Слуцка, у которой 100 000 подписчиков. Ксения Ивашко рассказала, что произошло

Мне кажется, что все это страшный сон, в котором я умерла, а душа моя летает и видит, что происходит после смерти😔 ⠀ Вокруг меня очень много хороших людей, которые вызвались помочь. Но не мало и так себе хороших, которые пытаются уничтожить, лишив всего. ⠀ Ещё больше тех, кто вообще не понимает, что происходит и удивляется, почему я плачу из-за какого-то инстаграмчика, все ведь же живы-здоровы🥺!.. ⠀ Я потеряла работу, которая кормит мою семью. В один день из-за того, что не угодила великим мира сего. И это не про уволили. Меня стёрли и пытаются продолжать стирать. ⠀ Но я за любовь, за справедливость и за здравый смысл. Я верю, что я за добро. А ведь добро должно побеждать💔.