Instagram удалил аккаунт многодетной мамы из Слуцка, у которой 100 000 подписчиков. Ксения Ивашко рассказала, что произошло

Случчанка Ксения Ивашко, мама троих детей, лишилась своего аккаунта в 100 тысяч подписчиков. Это произошло на прошлой неделе.



Как рассказала «Кур'еру» Ксения Ивашко, официальная версия удаления её аккаунта — массовые жалобы. По её мнению, она стала жертвой заказной атаки.

«Это делают профессионально люди за деньги. Для этого есть специальные чаты, где сидят по 500−1000 человек. Они заходят в Instagram и все одновременно начинают жаловаться на твой контент.

Рклама

У меня огромная аудитория, и удалить аккаунт со 100 тысячами подписчиков непросто. Instagram понимает, что у такого крупного блогера много как поклонников, так и хейтеров (ненавистников). Чтобы снести такой аккаунт, нужно невероятное количество жалоб. Программисты говорят, что их должно было быть не менее 500 на одну сторис.

Обычному пользователю, который хочет пожаловаться на контент, чаще всего сложно это сделать — система непростая, как правило, они жмут „это спам“. Тут же все жалобы по факту.

Там, где трёхлетняя дочь Алиса без маечки, утром проснулась — это порно.

Там, где она плачет — это жестокое обращение.

Там, где усы на маске для сторис — это фашизм», — сказала случчанка.

Ксения пояснила, что бывает несколько видов заказных атак на блоги в Instagram. Недорогая — это когда на профиль жалуются боты (специально созданные программой пустые страницы). Понимая, что на неё ведётся массовая атака жалобами, случчанка сменила имя своего аккаунта и сделала его закрытым, но это не помогло.

«Тут были живые люди (а не „боты“), — рассказала Ксения. — Когда последние сутки перед удалением ничего не публиковала, начали жаловаться на актуальные сторис из поездки на море. Те, кто работал над удалением, понимали, что нужно давить на порнографию, поэтому жаловались на сторис, где Арсений в одном подгузнике, Алиса бегала в трусах без майки по пляжу в Египте».

После удаления аккаунта случчанка завела второй, но его тоже удалили за жалобы на порнографию. Хотя, кроме аватарки (заглавного фото), там ничего не было опубликовано.

Ксения предполагает, что удаление аккаунта связано с конфликтом с одной из белорусских фирм, который произошёл незадолго до всех событий.

Случчанка сказала, что аккаунт со 100 тысячами подписчиков можно восстановить, но главное — его потом сохранить, потому что атаки, скорее всего, будут продолжаться. Из-за коронавируса техподдержка отвечает очень долго.

Всех, кто хочет поддержать Ксению Ивашко, она просит писать в службу поддержки Instagram следующее сообщение: «Добрый день! Заблокирован профиль блогера, который мне очень нравится, @kseniyaivashko_ Уже много лет слежу за этой мамочкой, каждый день она дарит мне улыбку и вдохновение, её детки такие забавные, а посты интересные и местами очень смешные. Пожалуйста, верните её аккаунт».

Случчанка зарегистрировала новый аккаунт. За четыре дня он набрал 15,3 тысячи подписчиков.

Справка

Напомним, что Ксения Ивашко — победитель премии «Instagram года #Слуцк» в номинации InstaМама, которая учреждена газетой «Кур'ер». Премия создана для того, чтобы рассказать читателям об интересных аккаунтах случчан, отметить их авторов, мотивировать читателей газеты с креативом вести свои страницы в Instagram, а также организовать досуг в городе.