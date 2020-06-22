«У меня таких, как вы, недовольных сегодня 30 человек. Я всего лишь делаю свою работу». Жительница Слуцка рассказала о COVID-19 в её семье

Вчера в стране отмечали День медика, и нам действительно есть за что сказать им большое СПАСИБО. Это герои нашего времени, которым приходится «скакать на хромой лошади» в лице нашей системы здравоохранения. Меня зовут Алиса, и я контакт первого уровня. Меня просто бомбит от того, как в Слуцке страдают больные и медицинские работники.

Сначала к нам домой пришли из детской поликлиники. Замеряли кислород, дали подписать бумаги о том, что ребёнок должен находиться на самоизоляции. Через день (пятница, 19 июня) сыну сделали тест на COVID-19 — взяли кровь из вены. В этот же день нам позвонила медсестра и сказала, что тест отрицательный. В субботу сообщили, что малышу закрывают больничный. Всё чётко, вежливо, заботливо. Спасибо за это!

О том, что мы контакты первого уровня, нам сообщили спустя три дня после положительного теста папы. С момента последнего контакта с ним прошло целых десять суток! Хорошо, что мы, подозревая статус отца, ограничили социальные контакты.

Обо всём по порядку. Контактом первого уровня я и моя семья (муж и сын) стали в июне, когда отца положили в больницу с пневмонией. За неделю до госпитализации ему сделали тест — мазок был отрицательный. Но его самочувствие ухудшилось, и он пошёл в поликлинику. В очередях между кабинетами он проторчал более пяти часов (!) — и его положили в больницу с воспалением. Там сделали повторный тест на COVID-19 — он оказался положительным.

Со взрослой поликлиникой всё оказалось сложнее. К нам тоже пришли в среду (17 июня), дали подписать бумаги, сказали, что мы на самоизоляции и что нас должна проверять милиция. На мой вопрос, как долго продлится изоляция и когда нам сделают тесты, ответили, что всё зависит от результатов теста, который берётся на 4−5-е или 13−14-е сутки.

Обычно мазок из горла, носа берут на 4−5-е сутки с момента предполагаемого заболевания, а на 13−14-е — делают забор крови. Мазок в этот период уже мало эффективен. Поскольку 13−14 сутки выпадали на выходные, нам сказали, что придут брать кровь в пятницу или понедельник. Кстати, понедельник — 15-е сутки с момента контакта с заболевшим. И если бы к этому моменту был сдан тест и он оказался отрицательным, наша самоизоляция уже бы закончилась.

Участковая честно выполняла свою работу: звонила по телефону и спрашивала, как мы себя чувствуем, писала в вайбер. Сегодня с утра (понедельник, 22 июня) написала, что до обеда к нам придут делать экспресс-тест (забор крови из вены). И к нам действительно пришли.

Правда, пришли брать мазок из носа и горла, который в этот период вроде как неэффективен. К тому же ждать его результата — 3−5 суток. На мой вопрос, а почему не тест, усталый медработник ответила, что они закончились, а когда будут, не знает. Нет ни бесплатных, ни платных тестов. Видно было, что женщине некомфортно, она раздражена. На мои вопросы про эффективность теста ответить не смогла, сказала, что все вопросы к заведующей. Я стала звонить заведующей, чтобы разобраться в ситуации, но ни с первого, ни с 5-го раза она трубку не взяла.

Позвонила участковой. Она тоже сказала, что ничего сделать не может. Да, должны были делать экспресс-тесты, но их нет. Поэтому берут мазки. «Мне сегодня не только вы звоните. Я ничего сделать не могу, а весь этот негатив льётся на меня».

После моего разговора с участковой на эмоциях высказалась и медработник: «У меня таких, как вы, недовольных сегодня 30 человек. Я всего лишь делаю свою работу. По костюму пот льётся, жарко и неудобно, а мне так каждого приходится выслушивать». И тут мне стало стыдно за свою реакцию. Медработники выполняют свою работу, и они не виноваты, что чего-то не хватает. Мы всё же сдали тесты — закрывать больничный надо, а когда будут тесты, неизвестно.

После ухода медика я ещё пару раз позвонила заведующей и, не дозвонившись, набрала главврачу Олегу Лесникову. Он сразу взял трубку, внимательно меня выслушал и подтвердил, что тестов нет, а когда они будут, он сказать не может. Искренне надеюсь, что в больнице разберутся с нехваткой тестов, а не с работниками, которые добросовестно выполняют свою работу и стараются помочь.

Ещё раз спасибо всем медработникам, которые нам помогают и выслушивают весь негатив, адресованный системе. А мы с семьёй ещё пару дней побудем на вынужденном больничном, видимо, наша экономика может себе это позволить.