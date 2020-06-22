Центризбирком: для регистрации кандидатами в президенты подписи сдали семь претендентов

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Центризбирком: для регистрации кандидатами в президенты подписи сдали 7 претендентов, Слуцк
Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Инициативные группы семи претендентов в президенты сдали в территориальные избирательные комиссии подписи для проверки. Об этом TUT. BY сообщили в Центризбиркоме Беларуси.

Сбор подписей завершился 19 июня. В тот же день все претенденты должны были сдать собранные подписи в избирательные комиссии. Количество сданных подписей в ЦИК не называют и говорят, что информация будет после проверки подписей, после 30 июня.

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Ранее о сборе необходимых 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты заявили

  • Александр Лукашенко (порядка 2 миллионов подписей),
  • Виктор Бабарико (434 тысячи подписей),
  • Валерий Цепкало (200 тысяч подписей),
  • Светлана Тихановская (более 100 тысяч подписей),
  • Анна Канопацкая (более 100 тысяч подписей),
  • Андрей Дмитриев (100 тысяч подписей),
  • Сергей Черечень (106 тысяч подписей).

Также 20 июня команда Виктора Бабарико подала документы на регистрацию его кандидатом в президенты.

Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов.

  • С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлился по 19 июня включительно.
  • Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.
  • Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
  • Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.
  • Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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