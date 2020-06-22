Центризбирком: для регистрации кандидатами в президенты подписи сдали семь претендентов

Инициативные группы семи претендентов в президенты сдали в территориальные избирательные комиссии подписи для проверки. Об этом TUT. BY сообщили в Центризбиркоме Беларуси.
Сбор подписей завершился 19 июня. В тот же день все претенденты должны были сдать собранные подписи в избирательные комиссии. Количество сданных подписей в ЦИК не называют и говорят, что информация будет после проверки подписей, после 30 июня.
Ранее о сборе необходимых 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты заявили
- Александр Лукашенко (порядка 2 миллионов подписей),
- Виктор Бабарико (434 тысячи подписей),
- Валерий Цепкало (200 тысяч подписей),
- Светлана Тихановская (более 100 тысяч подписей),
- Анна Канопацкая (более 100 тысяч подписей),
- Андрей Дмитриев (100 тысяч подписей),
- Сергей Черечень (106 тысяч подписей).
Также 20 июня команда Виктора Бабарико подала документы на регистрацию его кандидатом в президенты.
Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов.
- С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлился по 19 июня включительно.
- Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.
- Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
- Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.
- Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.
ВЫБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 0. Каждый белорус как точка отсчёта для развития нашей страны. Неважно, кто будет президентом, важны ваши надежды, пожелания и что вы сами можете сделать. Нажмите на ссылку и отправьте послание будущему президенту Беларуси!
Все новости о президентских выборах-2020 — здесь.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.