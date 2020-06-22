Центризбирком: для регистрации кандидатами в президенты подписи сдали семь претендентов

Инициативные группы семи претендентов в президенты сдали в территориальные избирательные комиссии подписи для проверки. Об этом TUT. BY сообщили в Центризбиркоме Беларуси.

Сбор подписей завершился 19 июня. В тот же день все претенденты должны были сдать собранные подписи в избирательные комиссии. Количество сданных подписей в ЦИК не называют и говорят, что информация будет после проверки подписей, после 30 июня.

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Ранее о сборе необходимых 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты заявили

Александр Лукашенко (порядка 2 миллионов подписей),

Виктор Бабарико (434 тысячи подписей),

Валерий Цепкало (200 тысяч подписей),

Светлана Тихановская (более 100 тысяч подписей),

Анна Канопацкая (более 100 тысяч подписей),

Андрей Дмитриев (100 тысяч подписей),

Сергей Черечень (106 тысяч подписей).

Также 20 июня команда Виктора Бабарико подала документы на регистрацию его кандидатом в президенты.

Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов.

С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлился по 19 июня включительно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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