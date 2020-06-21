В Ганцевичах жёстко задержали журналистов региональной газеты. Видео

В Ганцевичах 20 июня задержали журналистов регионального издания «Ганцавічскі час» и сайта «Першы Рэгіён» Сергея Багрова и Александра Позняка, когда они работали в городе. Прямо во время онлайн-трансляции. При этом милиционеры ругались матом, а журналисты просили не бить их и не ломать технику.

Видео: TUT.BY

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Раздается телефонный звонок, и тот, кто командовал надеть наручники, сообщает: «Да, товарищ… Уже задержан. Камера, все при нем. Я вас понял товарищ… Все при мне, при мне этот телефон… Он на телефон, да… Есть… Есть… Я понял вас», — пишет TUT. BY

«На, выключы эту х$#ню, патаму што там можэт быць трансляцыя, павыганяют заутра», — на этой фразе одного из милиционеров запись обрывается.

Журналисты вели стрим из центра города, где около двух десятков людей встали в цепь солидарности с арестованными во время предвыборной кампании. По информации корреспондента, ведущего стрим, около 10 участников было задержано с применением грубой физической силы.

Посмотреть полностью видео с разгоном акции солидарности и задержания людей в Ганцевичах можно на сайте издания «Першы рэгiён».

По состоянию на 23 часа 20 июня главный редактор Пётр Гузаевский добивался освобождения задержанных журналистов, подавал жалобу на действия сотрудников милиции, — пишет «Першы рэгіён».

«Стою с Александром Позняком, он с синяком, видно, применялись меры физического воздействия. По его словам, ему угрожали, оскорбляли, при задержании к асфальту прижимали коленом. Мы будем писать заявление и требовать проведения служебной проверки, в том числе, в Управление собственной безопасности и Генеральную прокуратуру. Снимем побои, будем действовать в рамках законодательства.

Пункт 2.2 статьи 34 Закона о СМИ дает право журналистам находиться в районах вооруженных конфликтов, общественных мероприятий, стихийных бедствий и передавать оттуда информацию. То есть, их законное право было нарушено, что я и указал в заявлении. В данном случае я считаю, что действия сотрудников милиции были незаконными.

Пока не отпускают Сергея Багрова. Мне поступила информация, что, возможно, к нему были применено физическое воздействие, потому что кричали «Если бы ты не выкинул это в интернет, ничего бы этого не было». Узнаем, применялись ли к нему меры физического воздействия".

По состоянию на 9 часов утра 21 июня журналисты издания «Ганцавічскі час» и сайта «Першы Рэгіён» находятся в Ганцевичском РОВД. Раз их не отпустили по истечению 3 часов после задержания, значит в отношении них составлены протоколы. По каким статьям — пока главному редактору не известно.