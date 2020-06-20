«Хорошо, что ещё есть мужики!» Под Слуцком водители сами убрали большой тополь, который перекрыл дорогу

Елена Бадьина
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«Хорошо, что ещё есть мужики!» Под Слуцком водители убрали большой тополь, который перекрыл дорогу
Фотографии: Елена Бадьина

Хорошо, что ещё есть мужики! Это понимаешь, когда оказываешься в сложной ситуации, как сегодня в субботу, 20 июня.

Гроза повалила огромное дерево возле Козловичей. Оно рухнуло поперёк дороги. Нельзя было объехать ни с одной стороны — поля.

Рклама

Из подъехавших машин один за другим стали выходить мужики. Нашлись в багажниках бензопилы. Двое пилили, остальные оттаскивали сучья. Кто-то достал верёвку. Водитель «Нивы» подцепил к своей машине отпиленный ствол дерева и оттащил его в сторону. И всё это под дождём! На очистку дороги ушло не больше 15 минут. А если бы вызывали «аварийку», то ждали бы, и до дома до вечера не добрались бы!

«Хорошо, что ещё есть мужики!» Под Слуцком водители убрали большой тополь, который перекрыл дорогу

«Хорошо, что ещё есть мужики!» Под Слуцком водители убрали большой тополь, который перекрыл дорогу

«Хорошо, что ещё есть мужики!» Под Слуцком водители убрали большой тополь, который перекрыл дорогу

«Хорошо, что ещё есть мужики!» Под Слуцком водители убрали большой тополь, который перекрыл дорогу

«Хорошо, что ещё есть мужики!» Под Слуцком водители убрали большой тополь, который перекрыл дорогу

«Хорошо, что ещё есть мужики!» Под Слуцком водители убрали большой тополь, который перекрыл дорогу

«Хорошо, что ещё есть мужики!» Под Слуцком водители убрали большой тополь, который перекрыл дорогу

«Хорошо, что ещё есть мужики!» Под Слуцком водители убрали большой тополь, который перекрыл дорогу

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