«Хорошо, что ещё есть мужики!» Под Слуцком водители сами убрали большой тополь, который перекрыл дорогу

Хорошо, что ещё есть мужики! Это понимаешь, когда оказываешься в сложной ситуации, как сегодня в субботу, 20 июня.

Гроза повалила огромное дерево возле Козловичей. Оно рухнуло поперёк дороги. Нельзя было объехать ни с одной стороны — поля.

Рклама

Из подъехавших машин один за другим стали выходить мужики. Нашлись в багажниках бензопилы. Двое пилили, остальные оттаскивали сучья. Кто-то достал верёвку. Водитель «Нивы» подцепил к своей машине отпиленный ствол дерева и оттащил его в сторону. И всё это под дождём! На очистку дороги ушло не больше 15 минут. А если бы вызывали «аварийку», то ждали бы, и до дома до вечера не добрались бы!