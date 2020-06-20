Почему люди на карантине начали извиняться перед бывшими

Все началось с послания, размещенного на социальном новостном сайте Reddit. В нем женщина описывала свои смешанные чувства после того, как во время карантина ее первый бойфренд совершенно неожиданно извинился перед ней. Эта женская исповедь вызвала десятки откликов: люди стали делиться собственными похожими историями.

Би-би-си связалась с мужчиной, который во время карантина сам послал два таких письма с раскаяниями, и с женщиной, которой принесли извинение.

Рклама

Бывший возлюбленный Ирины извинился перед ней во время карантина

Была очередная карантинная пятница, она смотрела в экран компьютера, переключаясь между новостями и соцсетями, когда вдруг пришло электронное послание от Джеймса.

Ирина помедлила немного, стараясь припомнить, когда она в последний раз вспоминала о своем первом бойфренде, а потом открыла сообщение.

«Ирина, я понимаю, что это слишком неожиданно, и я опоздал на несколько лет, — гласил текст, — но я должен был отправить тебе это послание».

Ей тогда было 16 и она была готова к отношениям, когда повстречалась с Джеймсом. Тогда для девушки ее возраста это казалось нормальным шагом.

Ирина родилась в Москве, а в Британию приехала на две недели по школьному обмену. И ей так понравилось, что в 14 лет она заявила родителям, что хочет уехать из России и поступить в британскую школу-интернат.

После некоторых колебаний родители сдались. Мать Ирины работала проводницей на железной дороге в российской глубинке. Там она и влюбилась в будущего отца Ирины, который был ее пассажиром. Ей было 19, ему — 30. Через несколько недель, собрав чемодан, она отправилась за тысячу километров и постучалась к нему в дверь, сообщив, что отныне они будут жить вместе. Ну разве могли такие родители отказать дочери в таком большом приключении?

Приехав в Англию, Ирина немедленно испытала настоящий культурный шок. Она росла в Москве и ходила в школу, где, по ее собственным словам, была «настоящая жесть», с издевательствами и драками в туалетах. В Англии ее удивили обязательные походы в церковь и незаметная на первый взгляд социальная иерархия.

Ирина быстро освоилась в новой экосистеме и завела друзей. А однажды после дневного похода в парк подругами она положила глаз на одного мальчика.

Джеймс полностью подходил на роль крутого бойфренда: он был симпатичен, остроумен, высок и на год старше Ирины (ему уже исполнилось 17).

Следующие несколько недель они обменивались электронными посланиями, и вскоре их отношения стали «официальными», хотя в них сразу наметился некий разлад.

«В этом возрасте среди друзей очень важен твой статус, — объясняет Ирина, — и Джеймсу очень важно было выглядеть крутым».

На людях он подшучивал над Ириной в кругу общих друзей, а оставаясь наедине с ней, Джеймс раздражался, если у нее что-то получалось лучше, чем у него.

«Если я лучше решала кроссворды, он обижался и говорил — ну как же так, ты ведь русская, ты не можешь знать английский лучше меня, — говорит Ирина. — А я утешала его и объясняла, что, конечно, мой английский не лучше, просто мне легче даются кроссворды».

Спустя два года Ирина узнала от общих знакомых, что Джеймс, как он сам им рассказал, изменял ей. Ирина немедленно прекратила с ним отношения и попыталась максимально от него дистанцироваться. Он сказала Джеймсу, что больше не хочет с ним общаться.

Она переехала в другой город в поисках лучшей жизни и поступила в университет.

Следующие два года Джеймс время от времени отправлял ей текстовые сообщения и всегда поздравлял ее с днем рождения и Новым годом. После одного из таких сообщений Ирина написала Джеймсу, что им необходимо оставить их отношения в прошлом. А для этого им нужно полностью перестать контактировать.

Ответ Джеймса был коротким и холодным. Он написал Ирине, что не пытается ее вернуть. «Никогда мне больше не пиши», — добавил он.

Ирина посмотрела на сообщение и ответила «Ха-ха».

Она решила, что начинается новая глава в ее жизни. Прошло несколько лет, и Ирина снова переехала. Она нашла работу в технологической сфере. Теперь ей было намного проще находить новых друзей, она вошла в ритм нового для нее города.

Когда началась пандемия коронавируса, работодатель отправил ей клавиатуру и большой монитор, чтобы она могла работать из дома.

Неожиданно она обнаружила в почтовом ящике электронное письмо от Джеймса.

В сообщении на 800 слов Джеймс рассказал, что из-за карантина он был вынужден задуматься о своем поведении. Он написал, что должен перед ней извиниться за свою инфантильность, которую он показывал все те годы.

Он извинился за то, как себя с ней вел. Он отметил, что перечитав свои сообщения, которые он ей отправлял, он ужаснулся.

А затем он признался, что ни разу не изменял Ирине. Он лишь бахвалился перед друзьями, чтобы произвести на них впечатление.

Он написал, что во время карантина стал волонтером и помогал социально незащищенным людям. По его словам, настало время по-настоящему задуматься о жизни и проявлять доброту.

Ирина решила прогуляться, вновь столкнувшись со своим прошлым и связанным с ним чувствами.

Вернувшись домой, она решила написать ответ. Она посоветовала ему быть добрее к себе и подчеркнула, что все люди совершают ошибки, особенно в юности. А затем она ответила на его извинение.

«Я не знаю как реагировать на твое извинение. Возможно, я тебя простила, возможно, мне уже все равно. Надеюсь, тебе будет легче от того, что я не держу на тебя зла».

Она задумалась на минуту, решая, вежливо она отвечает или нет.

«Думаю, он хотел очиститься передо мной, — говорит Ирина. — Но не в моих силах дать ему это очищение. Он единственный, кто может сделать то, что требуется — простить себя».

Ирина отправила электронное письмо и вернулась к своему компьютеру, своему вечеру и своей жизни.

За время карантина Крис извинился перед двумя бывшими подругами

Прошло 10 дней с начала карантина, и Крис отправил сообщение Саре.

Последний раз он видел ее лежащей на полу в ее комнате. Она рыдала в голос, сжавшись в комок. Он ушел, оставив ее в таком состоянии. Она хотела, чтобы он ушел.

Это стало результатом долгого эмоционального разговора, поставившего точку их отношениям, которые длились восемь месяцев.

Они не виделись несколько лет, и иногда он вспоминал о ней после расставания. Они были подписаны друг на друга в соцсетях. Но воспоминания о ней становились все менее отчетливыми — просто бывшая подруга в колледже. Спустя семь лет в его голове все чаще начал возникать образ плачущей на полу Сары. Для Криса карантин начался 10 марта. В этот день в США вышло предписание о закрытии ресторанов и баров, и президент распорядился по возможности отправить всех сотрудников компаний работать из дома.

За неделю до этого обычно его день начинался в 5:30 утра. Он занимался в спортзале с коллегами на военной базе в Миссури, где работал компьютерным инженером. После занятий он отправлялся домой, принимал душ, завтракал и затем возвращался на базу. Он жил один в квартире неподалеку.

После работы он возвращался домой и либо проводил где-нибудь вечер с друзьями, либо готовил ужин и весь вечер проводил в интернете.

Когда начался карантин, у него появилось много свободного времени. Поначалу он находил, чем заняться — устраивал видеоконференции по Zoom, занимался спортом по видеоурокам в YouTube, посмотрел целый сезон сериала «Наследники», но через 10 дней он все чаще начал вспоминать свою бывшую подругу.

Он познакомился с Сарой в военной академии, когда им было по 18 лет.

«У нас был очень яркий роман, — вспоминает 26-летний Крис. — Мы все время проводили вместе. Мы вместе строили планы и, по сути, стали одним человеком».

Будучи людьми, только начинающими свою карьеру в американской армии, они делились друг с другом своими проблемами. У Сары были непростые отношения с родителями, и спустя несколько месяцев, по словам Криса, это начало ее поглощать. Он не знал, как ей помочь.

Когда он сказал ей, что им, скорее всего, нужно расстаться, Сара легла на пол и разрыдалась. Она была шокирована. Она сказала, что это происходит слишком внезапно.

До самого выпуска из академии они старались избегать друг друга. После получения дипломов их дороги разошлись. Так бы продолжалось и дальше, но 19 марта Крис отправил Саре сообщение.

«Сара, я понимаю, что прошло уже много времени, но, мне кажется, мы расстались как-то не по-человечески. То, как я поступил с тобой, когда мы расставались, навредило тебе». «Я знаю, что мы уже давно не виделись, но я бы очень хотел с тобой помириться. Я очень надеюсь, что у тебя все хорошо».

Ответ не заставил себя ждать.

«У меня все отлично!»

Они начали переписываться. Она рассказала, что начала преподавать, и ей это очень нравится. И она с радостью сообщила, что наладила отношения с родителями.

«Она сказала, что некоторое время не могла меня видеть, потому что я причинил ей боль, но теперь все в прошлом, — говорит Крис. — Она поняла, что мы не подходили друг другу».

Окрыленный теплом общения, Крис решил написать своей второй бывшей. Хотя, возможно, слово «бывшая» ей вряд ли подходит.

«Мы занимались сексом по дружбе, — говорит он. — Но мы не ставили друг другу условий, чтобы не встречаться с другими людьми». Лиза и Крис познакомились в приложении знакомств Tinder в 2016 году. Она была из Вашингтона, где жила семья Криса. В основном они общались в интернете.

«Мы болтали во всех соцсетях и в основном переписывались», — говорит Крис.

Поначалу они общались по видеосвязи, но затем перестали. Они изредка встречались, когда оказывались в одном городе. Так продолжалось два года, но постепенно их общение полностью переместилось в интернет.

В канун 2018 года Лиза и Крис оказались в одном городе и договорились отметить приход Нового года в компании общего друга. Лиза уже встречалась с другим парнем по имени Сэм. Она рассказала о нем Крису, поведав даже о возникших в их отношениях проблемах.

Крис тогда увидел его в первый раз. Вечеринка началась достаточно дружелюбно, но вскоре все напились.

В хмельном угаре Крис упомянул кое-что из того, что Лиза рассказывала ему по секрету о своих отношениях с Сэмом. Это была очень личная информация, и он тут же понял, что совершил ошибку, злоупотребив ее доверием. После выяснения отношений друг с другом Лиза и Сэм ушли, и к ним присоединился их знакомый. Через некоторое время Лиза отправила сообщение Крису, в котором она негодовала из-за того, что он выдал ее секрет.

Больше он Лизу не видел.

Помирившись с Сарой, он написал Лизе.

«Ты была и будешь важным человеком в моей жизни. Извини, что я так поступил тогда. Я знаю, что я тогда много раз вышел за рамки дозволенного, и я об этом сожалею. Надеюсь, у тебя все хорошо на карантине».

Лиза ответила на другой день. Она написала, что у нее все хорошо, и она вышла замуж за Сэма. Было понятно, что она не хотела продолжать общение. Она не упомянула и не приняла извинение Криса.

Крис говорит, что ему бы хотелось извиниться перед обоими девушками намного раньше, до карантина. «Но в этом случае я мог написать сообщения будучи под градусом посреди ночи», — говорит он.

По его словам, он понимает, что со стороны его поступки могут показаться эгоистичными, потому что извинения больше нужны ему, а не его бывшим. Но Крис утверждает, что не ожидал, что Сара или Лиза скажут что-то, от чего ему станет лучше на душе.

«Я не могу сказать, что не ждал их прощения… Я также не наделся что они мне ответят. И если бы они меня не простили, я бы принял и это. Я просто хотел им сообщить, что я поступил неправильно».

Почему мы извиняемся

Настаран Таваколи-Фар ведет подкаст «Гендерный узел» об особенностях культурного восприятия. Она была автором многих программ о том, почему люди извиняются. По ее словам, ситуация с карантином выводит эти причины на новый уровень.

«Есть очевидные причины, почему мы думаем о своем поведении — у нас много времени, чтобы думать. Многое из того, что нас отвлекает от самоанализа — путешествия, компании, дорога на работу — сейчас нам недоступны. И сейчас есть возможность задуматься о своих отношениях и задать себе фундаментальные вопросы о цели в жизни и о том, что вы оставите после себя», — говорит она.

Но перед тем как просить прощения, нужно подготовиться.

«Не стоит извиняться, чтобы вам стало лучше на душе. Извинение это лишь первый шаг к прощению. Нужно быть готовым к тому, что человек может ответить по своему усмотрению или вообще не ответить», — объясняет Таваколи-Фар.

«Пока у вас есть время подумать о чем-то неприятном, случившемся в прошлом, время подумать есть и у человека, у которого вы просите прощение, и вы, сами того не желая, можете вызвать у человека эмоции, которые в данный момент ему неприятны», — продолжает она.