Космос мало похож на глубины океана. Есть женщина, которая проверила это сама

Американка Кэтрин Салливан стала первым человеком на Земле, побывавшим в космосе и на дне Марианской впадины.

Бывшая астронавтка НАСА 7 июня совершила погружение на глубину 10 915 м в бездну Челленджера на юго-западе Марианской впадины в Тихом океане.

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«Крейсируя над лунным ландшафтом океанского дна, я ощущала себя пришельцем, приблизившимся к чужой планете. Это было незабываемо», — делится впечатлениями с Би-би-си 68-летняя путешественница.

Кейт Салливан стала восьмым человеком, побывавшим на дне бездны Челленджера, — и первой женщиной.

Ее напарник, техасский инвестор и исследователь Виктор Весково ранее стал первым человеком, посетившим глубочайшие места всех пяти океанов Земли (ранее считалось, что их четыре, но в последнее время географы стали выделять антарктическую акваторию в отдельный Южный океан).

Салливан и Весково провели около полутора часов, рассматривая подводное ущелье с борта аппарата «Тритон 36 000», построенного принадлежащей Весково компанией Сaladan Oceanic и способного выдерживать сильнейшее давление воды.

«Я никогда и не думала, что когда-нибудь получу такую возможность и что Виктор пригласит меня присоединиться к нему», — говорит доктор Салливан.

В таких местах, как Марианская впадина, очень холодно, совершенно темно и давление может стереть в порошок что угодно. Но жизнь там каким-то образом существует, и ученые только приближаются к пониманию, как именно. Первыми на дне Марианской впадины побывали в 1960 году лейтенант ВМС США Дон Уолш и швейцарский инженер Жак Пикар на борту батискафа «Триест».

Следующее погружение произошло через полвека. В 2012 году режиссер Джеймс Кэмерон в одиночку опустился туда на своей ярко зеленой минисубмарине.

Нынешнее погружение было частью экспедиции «Огненное кольцо», в ходе которой Весково собирается посетить глубочайшие точки Тихого океана. Кейт Салливан работала в НАСА в 1979—1992 годах. В октябре 1984 года она стала первой американкой, вышедшей в открытый космос (раньше нее, в июле того же года это сделала советская космонавтка Светлана Савицкая).

Салливан трижды летала в космос, провела там в общей сложности 532 часа и в 2004 году удостоилась места в Зале славы астронавтов.

В 2011—2017 годах она работала заместителем директора, а затем директором Национального управления океанских и атмосферных исследований.

В телефонном интервью Би-би-си, еще находясь в море, доктор Салливан назвала океан и космос «двумя величайшими физическими рубежами, по-прежнему стоящими перед человечеством».

Правда, условия там сильно различаются. МКС окружена вакуумом, а глубоководный аппарат испытывает давление в тысячу атмосфер, или 1,25 тонны на квадратный сантиметр.

«Я прошла подготовку и как ученая, и как инженер, так что пребывание в специализированных аппаратах, будь то „шаттл“ или Limiting Factor [название подводного аппарата Виктора Весково] для меня бесконечное удовольствие, — говорит она. — Для меня это волшебные ковры-самолеты, способные доставить нас в места, куда человек иначе никогда бы не добрался». Кейт Салливан получила степень доктора геологии и участвовала в океанографических экспедициях еще до поступления в НАСА и на предложение отправиться в океанские глубины с радостью ответила «да».

«Увидеть своими глазами одну из глубочайших океанских впадин, где происходит мощнейшая геологическая активность, для меня как океанографа намного интереснее, чем на снимках. Это совсем другое дело», — объясняет она.

Роб Маккаллум, один из основателей компании EYOS Expeditions, отвечавшей за логистику экспедиции, назвал Кейт Салливан «увлеченной и профессиональной защитницей океанов».

«У нее огромный опыт применения технологий в исследовательских целях. Как просветительница и защитница океанов она сможет много сделать для разъяснения важности глубоководных исследований», — отмечает он. Вернувшись на свой корабль, Кейт Салливан и Виктор Весково поговорили по телефону с экипажем МКС, находящимся в 400 километрах над Землей.

«Это был контакт между людьми, покоряющими дальние рубежи, прославление человеческой жажды открытий и техники, сделавшей возможными такие увлекательные путешествия, — говорит доктор Салливан. — Для меня это было как встреча со старыми друзьями».

Экспедиции, подобные той, что совершила доктор Салливан, расширяют пределы человеческих возможностей. Она надеется, что подтолкнет других последовать за ней.

«В течение десятилетий я определяла себя как астронавтку, ученую и исследовательницу и продолжу свою деятельность и дальше, — говорит она. — Я хочу, чтобы и другие почувствовали, насколько присущ человеку первооткрывательский дух, как естественно и важно для нас изучать каждый кусочек нашей Вселенной и самих себя».

Тяга к познанию и инновациям — главная движущая сила прогресса, убеждена доктор Салливан.

«Технологии изменят жизнь людей, поднимут человечество из бедности и победят кризис в здравоохранении», — говорит она.