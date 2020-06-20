Всю уходящую неделю «Кур'ер» вместе с жителями Слуцка следил за самыми важными событиями в городе и стране. В том числе и за ежедневными «сводками о предвыборной кампании».

Выборы

18 июня 2020 года был задержан Виктор Бабарико, претендент в кандидаты в президенты, который за несколько дней смог собрать рекордную инициативную группу, а за последний месяц — рекордное для альтернативного кандидата число подписей. Он и его сын Эдуард — в СИЗО КГБ.

Рклама

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан, далёких от политики в повседневной жизни, следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. Каждую неделю они рассказывают читателям о том, как понимают ход событий, что их удивляет, делятся своими наблюдениями. В этом раз

житель деревни Болотчицы Владимир Адзерихо , сторож, сказал, почему кандидатов лучше определять через политические партии, а также о хамстве и красоте речи;

, сторож, сказал, почему кандидатов лучше определять через политические партии, а также житель Слуцка Дмитрий Ельницкий , инженер-технолог, рассказал о том, что приводит к беспокойству среди людей и почему он считает, что самое мудрое решение со стороны альтернативных кандидатов — «объединиться в одного человека»;

, инженер-технолог, рассказал о том, и почему он считает, что самое мудрое решение со стороны альтернативных кандидатов — «объединиться в одного человека»; жительница Слуцка Елена Улащик, заведующая магазином, рассказывает, кто, как она считает, стал больше нервничать, кому дали лишнюю рекламу, а также о том, что у периферии больше злости, но меньше возможностей.

Жительница Слуцка, 35-летняя случчанка Галина Санкович, работает кондуктором. Женщина рассказала, почему не интересуется политикой, но всю жизнь голосует за Лукашенко.

Коронавирус

Эпидемия коронавируса в Слуцке продолжается, и «Кур'ер» информирует о развитии ситуации, как COVID-19 меняет жизнь в городе, и публикует рассказы людей, перенёсших эту инфекцию.

Вместе с тем у случчан остаётся много вопросов о проведении тестирования на коронавирус, сроках лечения на «больничном». Мы публикуем некоторые истории:

Случчанку Ольгу и её маму сначала лечили от простуды и даже выписали с больничного на работу. Но через несколько дней мама Ольги попала в больницу с пневмонией и коронавирусом, а потом COVID-19 диагностировали у неё самой. Только на личном опыте девушка поняла , что поставить правильный диагноз помогает своевременное тестирование и компьютерная томография лёгких.

диагностировали у неё самой. Только , что поставить правильный диагноз помогает своевременное тестирование и компьютерная томография лёгких. Случчанка Оксана Гавриш рассказала, как её 64-летнюю мать Галину Михайловну госпитализировали в инфекционное отделение Слуцка с двусторонней пневмонией. Женщина считает, что матери не оказывают должного лечения, не обращая внимания на обострившиеся хронические заболевания. «Мама чуть ли не каждый день с нами прощается, — переживает Оксана. — А потом они напишут, что умерла от хронических заболеваний. А разве у нас сейчас лечат что-то другое, кроме коронавируса?»

Происшествия

В четверг, 18 июня, на городском пляже в 11 городке, чуть не случилась трагедия. Девочка, пришедшая купаться на Случь с друзьями, стала тонуть. Её спас Дмитрий Васько, 46-летний водитель такси, который находился недалеко от реки. После того, как он спас ребёнка, Дмитрий высушил одежду и поехал работать дальше, ничего никому не сказав. Но мы узнали о поступке мужчины, поговорили с ним , а заодно с матросом-спасателем, который рассказал, чем опасен слуцкий пляж и где на нём можно купаться.

, а заодно с матросом-спасателем, который рассказал, чем опасен слуцкий пляж и где на нём можно купаться. Под Слуцком пропала, а потом нашлась женщина Отчик Елена Сергеевна. 6 июня она была в деревне Городище рядом с трассой Р23 и намеревалась уехать на попутке домой в Минск и пропала. Её нашли в пятницу, 19 июня, в деревне Городище, сообщили в отделе уголовного розыска Слуцкого РОВД.

Отчик Елена Сергеевна. 6 июня она была в деревне Городище рядом с трассой Р23 и намеревалась уехать на попутке домой в Минск и пропала. Её нашли в пятницу, 19 июня, в деревне Городище, сообщили в отделе уголовного розыска Слуцкого РОВД. Под Слуцком житель Брестской области шёл по трассе и погиб под колёсами автомобиля. Это произошло в субботу, 13 июня, около 22.35 на 72-м км автодороги Р23.

автомобиля. Это произошло в субботу, 13 июня, около 22.35 на 72-м км автодороги Р23. Ночью в Слуцке женщина разбудила весь дом из-за кота, пришлось вызывать милицию, будет суд.

из-за кота, пришлось вызывать милицию, будет суд. На старом городском кладбище Слуцка упавшее дерево повредило захоронения. Фотофакт.

В городе

В Слуцк приезжал замглавы Администрации президента Максим Рыженков. К нему на приём собралось несколько десятков человек. Мать пятерых детей из Слуцка рассказала «Кур'еру», как она поговорила с высокопоставленным чиновником.

Слуцк продолжает застраиваться. Какие новые площадки будут осваиваться уже в следующем году, рассказал Игорь Родионов, директор управления капитального строительства Слуцкого района.

О проблемах, связанных с благоустройством населённого пункта, работники ОАО «Козловичи-Агро» разговаривали с Андреем Янчевским, председателем Слуцкого райисполкома. Он встретился с ними в четверг, 18 июня.

Со среды, 17 июня, в городе восстановилось движение по двум городским маршрутам: 5к и 6.

Люди

Жизнь состоит не только из непрерывного круга — дом-работа-дом. В каждом дне есть место любимому занятию и маленьким радостям. «Кур'ер» продолжает рассказывать об увлечениях случчан, о том, что они умеют делать своими руками. О своём хобби — вышивке картин — рассказала Ирина Габова, педагог детского центра развития «Лесенка».

Что посмотреть и почитать

Из-за распространения коронавируса многие стараются меньше бывать в гостях, в общественных местах. Чтобы жизнь не казалась слишком однообразной, «Кур'ер» запустил фотопроект «Параллельный Слуцк», где будет показывать места города, в которые не каждый случчанин заглядывает.

Вот 11-й городок — лебеди, кони, заброшенные предприятия и торчащие из земли трубы.

Случчанин Александр Шелехов прислал в «Кур'ер» забавную фотосессию с лягушками и рассказал, почему они его не боялись.

Часто житейские ситуации, которым люди не придают особого значения, кардинальным образом меняют дальнейшую жизнь человека. Слуцкий психолог Марина Чижик объяснила, почему родители кричат на детей и не могут сдержаться и что происходит с психикой ребёнка, на которого постоянно кричат.