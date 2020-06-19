18 июня 2020 года войдёт в историю избирательных кампаний Беларуси. Вчера был задержан Виктор Бабарико, претендент в президенты, который за несколько дней смог собрать рекордную инициативную группу, а за последний месяц — рекордное для альтернативного кандидата число подписей. Он и его сын Эдуард — в СИЗО КГБ.

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Утром 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико ехали сдавать очередную партию подписей в поддержку выдвижения кандидата. Около 9.30 анонимные телеграм-каналы сообщили, что они «доставлены в Департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов». Позже штаб Бабарико подтвердил, что Виктор и Эдуард перестали выходить на связь, а «ДФР дверь не открывает, комментариев не даёт» .

. Адвокатов семьи Бабарико не пустили в здание ДФР, мотивировав тем, что проходят учения. Более того, когда к ДФР подъехали журналисты, здание закрыли на ключ изнутри. Адвокаты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко подали в Генпрокуратуру жалобу с нарочным.

Днём в доме в деревне Мочаны, который принадлежит Эдуарду Бабарико, прошёл обыск .

. В выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1» глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности , пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершённых преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершённых преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше» . Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путём), ст. 210 (Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

. Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путём), ст. 210 (Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Вечером в МИД Беларуси были приглашены послы стран ЕС и США. На встрече присутствовал также глава КГК Иван Тертель. Мероприятие длилось около полутора часов. Комментировать, как прошла встреча, послы не стали.

На площади Якуба Коласа у пикетов со сбором подписей за потенциальных кандидатов в президенты выстроилась цепь солидарности. К 22.00 цепь растянулась до площади Независимости — людей не разогнал даже сильный ливень. Проезжающие мимо машины сигналили. ГАИ перекрыла проспект, на площадь Независимости и Октябрьскую приехали автозаки. А люди кричали: «Отпускай» и «Жыве Беларусь!»

В сюжете телеканала «Беларусь 1» о задержании Виктора Бабарико были показаны документы на несколько иностранных компаний . Мы постарались узнать, как они связаны с потенциальным кандидатом в президенты.

. Мы постарались узнать, как они связаны с потенциальным кандидатом в президенты. Арестованная Светлана Купреева — друг семьи Виктора Бабарико и член его инициативной группы — подозревается в уклонении от уплаты налогов, чем нанесла государству ущерб на сумму, эквивалентную почти 4 миллионам долларов . Она бухгалтер, сейчас на пенсии, но подрабатывает в мелких фирмах. Живёт в старой хрущёвке, которая принадлежит её матери.

. Она бухгалтер, сейчас на пенсии, но подрабатывает в мелких фирмах. Живёт в старой хрущёвке, которая принадлежит её матери. Всех задержанных без достаточных оснований белорусских политических активистов следует отпустить на свободу , заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 17 июня во время рабочего визита в Барановичи председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова встретилась с местными оппозиционерами и членами инициативных групп альтернативных претендентов в президенты и «чётко дала понять: круче, чем Лукашенко, нет».