Галина за Лукашенко... Жительница Слуцка рассказывает о том, почему она всю жизнь поддерживает нынешнего президента

Александр Лукашенко шестой раз избирается в президенты, руководя страной почти 26 лет. Принято считать, что его электорат — это лица пожилого возраста, но и среди молодых белорусов есть сторонники действующего президента. «Кур`ер» побеседовал с 35-летней случчанкой Галиной Санкович, которая всю свою жизнь поддерживает Лукашенко и в 2020 году она вновь отдаст свой голос за него.

«Никогда не интересовалась политикой, но в этом году выборов жду как никогда»

— В 1994 году политика меня слабо занимала. Я была «молодой и зелёной» девушкой, которую интересовали совсем другие вещи. В принципе, я по натуре аполитичный человек. Никогда пристально не следила за избирательной кампанией и президентской гонкой. Но всегда голосовала за Лукашенко. В этом году мой голос тоже будет за него, потому что я знаю, что он человек дела, а другие претенденты просто раздают обещания.

Лукашенко у власти всю мою сознательную жизнь. Откуда мне знать, плохо это или хорошо, ведь я не знаю, как жить по-другому. Но посмотрите на Украину: война, майданы, смена власти… Чего они добились этим? Разве они стали богаче? Вроде бы нет. Так зачем им это надо было?

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Всему виной наивность. Наш народ любит развесить уши и верить в золотые обещания. Мы ждём, что за нас всё решат, всё сделают. Все думают, что придёт новая власть и белорусы сразу будут с целыми карманами денег. А я думаю иначе: нас могут раздеть до трусов, и будем мы жить как Адам и Ева. К счастью, лопухов для прикрытия пятой точки в Беларуси всем хватит.

«Для Лукашенко Беларусь — это его ребёнок, за которого он борется любыми способами»

— Я понимаю Лукашенко, который сейчас любыми способами борется за власть. Он почти 26 лет у трона, так сказать.

Беларусь — это его ребёнок. Это то же самое, если я буду растить своего сына, а потом придёт какой-нибудь Тихановский и скажет его отдать, потому что он считает, что я его неправильно воспитываю, кормлю, одеваю…

Конечно, я буду за своего ребёнка бороться. Так же поступает и Лукашенко. Он борется. Насколько законны те действия, которые у нас сейчас происходят вокруг избирательной кампании, я не знаю. И не берусь никого судить.

Но у меня нет доверия к потенциальным кандидатам в президенты. Я никого из них не знаю. Где они были раньше? Естественно, что сейчас они рисуют нам другую радужную Беларусь, с высокими зарплатами, экономикой, современным образованием и медициной. Но неужели вы думаете, что Лукашенко не хочет этого же для нас? Если бы ему было наплевать на Беларусь, он бы давно разграбил страну или продал бы кому… А он старается, может, не всё получается, но старается…

«Все жалуются на зарплату. А что им мешает встать с дивана и пойти искать лучший заработок?»

— Читаю в интернете и диву даюсь. Все накинулись на Лукашенко, что им плохо живётся. Жалуются на уровень жизни, зарплаты. Все вокруг считают, что он им должен всё принести на блюдечке. Наш народ наивный: такого ни с одним президентом не будет.

Всего нужно добиваться самому. Хочешь заработать 500 долларов — поднимись с дивана. Кто сегодня кому мешает работать? Я работаю кондуктором в автобусном парке и получаю 500 рублей. Это даже не средняя зарплата по Слуцку, но я никому не жалуюсь. Мне хватает моей зарплаты, потому что я с детства не люблю форсить. Мне не нужно обвешиваться золотом и ездить на Мальдивы, чтобы быть счастливым человеком.

Если меня будет что-то не устраивать, я всегда могу пойти устроиться на другую работу, имея образование повара и продавца. Кто кому мешает устроиться на вторую работу? У меня мама уже на пенсии, живёт в деревне. Устроилась работать уборщицей в супермаркете в Минске и получает 1000 рублей. Кто кому мешает искать варианты для лучшей жизни? Главное — желание. Хочешь жить — умей вертеться.

«Не так у нас всё плохо, как многим кажется»

— Многодетные семьи возмущаются, что им не хватает государственной поддержки. Подождите, а что вы хотите от государства? Жильё строят почти бесплатно, материнский капитал получают. Что ещё? Или вы хотите, чтобы ваших детей бесплатно кормили и одевали?

Вы же, когда рожали пятерых детей, прекрасно понимали, что дать достойную жизнь ребёнку — дорого. Так зачем сейчас на государство пинать, что вам тяжело? Я одна воспитываю сына. И никому не жалуюсь, что мне тяжело, потому что сама знала, от кого рожала.

Что касается системы образования и здравоохранения. Не так у нас всё плохо, как кажется. Я редко болею, но когда приходилось обращаться за медицинской помощью, я всем была довольна. Мой сын посещает детский сад. За месяц я плачу 90 рублей. При этом он разнообразно питается, с ним занимаются. Ребёнок всем доволен, я — тем более. Разве бы дома я прокормила его на 90 рублей в месяц? Я считаю, что это недорого. Единственное, с чем не согласна, — это что в учреждениях образования нужно прекратить денежные поборы.

«Не нравится, что строят дворцы? Постройте что-нибудь сами!»

— Президент должен быть строгим. Посмотрите, как Лукашенко держит в ежовых рукавицах предприятия. Несколько наших предприятий в Слуцке давно бы развалились, если бы он не навёл там порядок. К примеру, мясокомбинат, льнозавод… Он заключает контракты, берёт кредиты, мы обеспечены жильём, не голодаем. Работа есть, зарплату получаем вовремя. Вокруг чистота и мир.

Лукашенко старается всё обустроить: строятся предприятия, дворцы. Но людей всё не устраивает. Так возьмите постройте за свои деньги. Кто вам мешает?

Для меня главное, что я чувствую себя в безопасности. Идя в три часа ночи на работу, я спокойна и не боюсь, что кто-то подойдёт ко мне сзади и начнёт грабить. И когда мой ребёнок гуляет на улице, я также уверена, что с ним всё в порядке.

Я считаю, что Беларусь — прекрасная страна. Я хочу и дальше жить без войны, наркотиков и убийств. Хочу, чтобы мой ребёнок рос в мире. И очень жду 9 августа. Я так выборов ещё никогда не ждала. Переживаю, что перемены могут быть не к добру.

Обновлено в 15.55. В публикацию внесены уточнения.

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