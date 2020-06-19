Своими словами о выборах-2020. Елена Улащик о том, кто стал больше нервничать и кому дали лишнюю рекламу

Жительница Слуцка Елена Улащик, заведующая магазином, рассказывает, кто, как она считает, стал больше нервничать, кому дали лишнюю рекламу, а также о том, что у периферии больше злости, но меньше возможностей. Кроме этого, случчанка поделилась мнением о сервисе «Кур'ера» «Отправьте послание будущему президенту Беларуси».

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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ВЫБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 0. Каждый белорус, как точка отсчёта для развития нашей страны. Не важно, кто будет президентом, важны ваши надежды, пожелания и что вы сами можете сделать. Нажмите на ссылку и отправьте послание будущему президенту Беларуси!

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