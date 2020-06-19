В четверг, 18 июня, на городском пляже в 11 городке, чуть не случилась трагедия. Девочка, пришедшая купаться на Случь с друзьями, стала тонуть. Её спас Дмитрий Васько, 46-летний водитель такси, который находился недалеко от реки. Дмитрий рассказал «Кур'еру» как всё произошло.

«Вчера, после обеда, я поставил такси на дороге недалеко от пляжа, ждал заказы. Отошёл под деревья, в тень. Видел, как подростки купаются, балуются в воде, — рассказал Дмитрий. — Вдруг одна девочка стала кричать: «Помогите, тону!» Была мысль, что дети просто балуются, но вижу, её течением ото всех стало относить. Понимаю, что действительно тонет, потому что она скрывалась с головой под водой. Тут и парнишка на берегу стал кричать: «Зовите взрослых! Тонет! Помогите, мы не можем!» Я как был в одежде, так и нырнул за ней. Раздеваться было некогда, сбросил тапки и всё. В чем был, в том и прыгнул. Я из-под воды её достал и стал толкать к берегу. Здесь глубоко, с головой скрывает, дна не достать и водоросли длинные. Я подныривал и выталкивал её наверх. В то время ни о чём не думал, просто хотел достать ребёнка.

Когда приблизились к берегу, мужчина один подошёл, помог ей выбраться. На вид девочке лет 12, испугалась очень. Зовут её, вроде, Настя, точно не знаю.

Рклама

Потом подошёл патруль милиции, вызвали по телефону родителей. Я остался, чтобы отвезти её домой, если никто не приедет. Но через некоторое время за ней приехал отец. В такой ситуации я ни разу не был: спасать пока никого не приходилось, а плавать научился ещё в детстве, в деревне со старшими ребятами. Народу на пляже было много, но не знаю, слышал ли кто-то ещё её крик о помощи. Спасатели были далеко, не успели бы добежать

Я потом снял одежду, развесил на дверцах просушить немного, потом поехал дальше работать".

Чем опасен слуцкий пляж, и где можно купаться

«В том месте, где всё произошло, самая большая глубина, до четырёх метров. И эта часть берега — в отдалении. Хорошо, что этот мужчина оказался поблизости и быстро среагировал, — сказал Аркадий Гуров, матрос-спасатель. — Подростки не любят, чтобы их взрослые видели, отходят подальше, им хочется побаловаться, понырять, часто друг друга начинают как бы «топить». Официально здесь два места для купания:одно — для взрослых другое — для детей, и они в поле зрения. В месте купания для взрослых глубина до трёх метров, сейчас немного ещё обмелело. Там, где плещутся дети, — по пояс. Подобный случай — первый за всё время работы, а я работаю здесь четыре года. После происшествия поставили табличку, что в том месте купаться запрещено на протяжении 20 метров в каждую сторону".