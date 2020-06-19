На рынке появились дыни и арбузы. Цены на клубнику, кабачки и сладкий перец держатся относительно стабильно, а вот черешня и помидоры имеют достаточно большой диапазон цен. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11.40 пятницы, 19 июня.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1−1,3 рубля

Пекинская капуста — 2,5 рубля

Цветная капуста — 5 рублей

Огурцы — 1,8−2,5 рубля

Помидоры — 3−6 рублей

Картофель свежий — 2−2,5 рубля

Баклажаны — 6,5 рубля

Морковь прошлогодняя — 1,5 рубля

Свёкла свежая — 1,5 рубля

Кабачки — 3 рубля

Сладкий перец — 3−6,5 рубля

Лук репчатый — 1,2−1,8 рубля

Чеснок свежий, за головку — 2 рубля

Зелень (лук, укроп, петрушка), за пучок — 0,5 рубля.

Фрукты

Арбуз — 3,5 рубля

Дыня — 5,5 рубля

Гранат — 10 рублей

Сливы — 8,5 рубля

Абрикосы — 6 рублей

Нектарин — 8,5 рубля

Персик — 8,5 рубля

Яблоки — 3,80−5 рублей

Груши — 6 рублей

Клубника — 4,5−5 рублей

Лесная земляника (за 0,5 литра) — 6 рублей

Черешня — 10−15 рублей

Виноград — 6−8 рублей

Апельсины — 4,5−7,5 рубля

Лимоны — 5,5−7 рублей

Бананы — 2,5 рубля.

Саженцы

Роза (куст) — 2,5−12 рублей

Львиный зев (куст) — 2 рубля

Бархатцы (куст) — 1,5 рубля

Петуния — 1−1,5 рубля, ампельная — 2,5−3 рубля, горшки с цветами — 10 -12 рублей

Сурфиния — 3,5 рубля

Бегония — 4 рубля

Гацания — 2,5 рубля.

Рассада