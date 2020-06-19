На рынке появились дыни и арбузы. Цены на клубнику, кабачки и сладкий перец держатся относительно стабильно, а вот черешня и помидоры имеют достаточно большой диапазон цен. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11.40 пятницы, 19 июня.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1−1,3 рубля
- Пекинская капуста — 2,5 рубля
- Цветная капуста — 5 рублей
- Огурцы — 1,8−2,5 рубля
- Помидоры — 3−6 рублей
- Картофель свежий — 2−2,5 рубля
- Баклажаны — 6,5 рубля
- Морковь прошлогодняя — 1,5 рубля
- Свёкла свежая — 1,5 рубля
- Кабачки — 3 рубля
- Сладкий перец — 3−6,5 рубля
- Лук репчатый — 1,2−1,8 рубля
- Чеснок свежий, за головку — 2 рубля
- Зелень (лук, укроп, петрушка), за пучок — 0,5 рубля.
Фрукты
- Арбуз — 3,5 рубля
- Дыня — 5,5 рубля
- Гранат — 10 рублей
- Сливы — 8,5 рубля
- Абрикосы — 6 рублей
- Нектарин — 8,5 рубля
- Персик — 8,5 рубля
- Яблоки — 3,80−5 рублей
- Груши — 6 рублей
- Клубника — 4,5−5 рублей
- Лесная земляника (за 0,5 литра) — 6 рублей
- Черешня — 10−15 рублей
- Виноград — 6−8 рублей
- Апельсины — 4,5−7,5 рубля
- Лимоны — 5,5−7 рублей
- Бананы — 2,5 рубля.
Саженцы
- Роза (куст) — 2,5−12 рублей
- Львиный зев (куст) — 2 рубля
- Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
- Петуния — 1−1,5 рубля, ампельная — 2,5−3 рубля, горшки с цветами — 10 -12 рублей
- Сурфиния — 3,5 рубля
- Бегония — 4 рубля
- Гацания — 2,5 рубля.
Рассада
- Помидоры (за 10 штук) — 3 рубля
- Перцы (за 15 штук) — 2,5 рубля.
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