На рынке появились дыни и арбузы. Цены на клубнику, кабачки и сладкий перец держатся относительно стабильно, а вот черешня и помидоры имеют достаточно большой диапазон цен. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11.40 пятницы, 19 июня.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1−1,3 рубля
  • Пекинская капуста — 2,5 рубля
  • Цветная капуста — 5 рублей
  • Огурцы — 1,8−2,5 рубля
  • Помидоры — 3−6 рублей
  • Картофель свежий — 2−2,5 рубля
  • Баклажаны — 6,5 рубля
  • Морковь прошлогодняя — 1,5 рубля
  • Свёкла свежая — 1,5 рубля
  • Кабачки — 3 рубля
  • Сладкий перец — 3−6,5 рубля
  • Лук репчатый — 1,2−1,8 рубля
  • Чеснок свежий, за головку — 2 рубля
  • Зелень (лук, укроп, петрушка), за пучок — 0,5 рубля.

Фрукты

  • Арбуз — 3,5 рубля
  • Дыня — 5,5 рубля
  • Гранат — 10 рублей
  • Сливы — 8,5 рубля
  • Абрикосы — 6 рублей
  • Нектарин — 8,5 рубля
  • Персик — 8,5 рубля
  • Яблоки — 3,80−5 рублей
  • Груши — 6 рублей
  • Клубника — 4,5−5 рублей
  • Лесная земляника (за 0,5 литра) — 6 рублей
  • Черешня — 10−15 рублей
  • Виноград — 6−8 рублей
  • Апельсины — 4,5−7,5 рубля
  • Лимоны — 5,5−7 рублей
  • Бананы — 2,5 рубля.

Саженцы

  • Роза (куст) — 2,5−12 рублей
  • Львиный зев (куст) — 2 рубля
  • Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
  • Петуния — 1−1,5 рубля, ампельная — 2,5−3 рубля, горшки с цветами — 10 -12 рублей
  • Сурфиния — 3,5 рубля
  • Бегония — 4 рубля
  • Гацания — 2,5 рубля.

Рассада

  • Помидоры (за 10 штук) — 3 рубля
  • Перцы (за 15 штук) — 2,5 рубля.

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