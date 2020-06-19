Совпадение? Сегодня ночью в Беларуси не работали Telegram, Viber и другие мессенджеры

В ночь на пятницу, 19 июня, в Беларуси наблюдался сбой в работе мессенджеров. Он касался Telegram, Viber и других популярных приложений.

На сбой в работе, возможно, всех мессенджеров обратил внимание случчанин Павел Селицкас, IT-специалист. Об этом он написал в Twitter, оставив пояснение к скриншотам: «Судя по характеру распространения блокировки, disruptor на стороне Белтелеком / НЦОТ».

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Блокировка Telegram/Viber (и возможно других) выглядит так. Судя по характеру распространения блокировки, disruptor на стороне Белтелеком / НЦОТ. pic.twitter.com/PCs0wt5gTs — %ε Julia S. (@wizardist) June 18, 2020

Павел Селицкас известен в сети как @wizardist. В беседе с корреспондентом «Кур'ера» он пояснил, что, например, Telegram перестал работать в 1.23. Снова работать мессенджеры начали после 3-х часов ночи.

Такой одновременный сбой в работе мессенджеров он назвал странным совпадением, очень похожим на тренировочную блокировку.

Он также обратил внимание, что при этом Telegram работал через VPN и прокси (каналы, которые зачастую используются в разных странах для обхода блокировок в интернете).

Такие социальные сети, как ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, работали в обычном режиме.

За комментарием «Кур'ер» обратился в «Белтелеком». На момент публикации городские телефоны не отвечают (в группу по связям с общественностью и в отдел по обращению граждан).

Вопросы направлены на e-mail.