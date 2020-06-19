Анализ аварийности показывает, что проблема недостаточной дисциплинированности водителей мотоциклов, мопедов (скутеров) и велосипедистов остаётся актуальной и нередко является причиной либо сопутствующим фактором совершения ДТП.

В летний период возрастает количество ДТП с участием водителей мототранспорта и велосипедистов. Одним из основных факторов, оказывающих влияние на тяжесть последствий, является отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение требований об использовании мотошлемов.

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«В целях минимизации негативных проявлений в сфере обеспечения дорожной безопасности, профилактики и предупреждения фактов агрессивного вождения, снижения рисков совершения ДТП с участием и по вине водителей двухколёсных транспортных средств c 21 по 25 июня Слуцкая ГАИ проведёт профилактическую акцию под девизом «Колёс меньше — опасности больше!»

В рамках акции организуются рейдовые группы по пресечению грубых нарушений ПДД водителями двухколёсных транспортных средств (состояние опьянения, бесправники, лихачи), выявлению конструктивно изменённых и незарегистрированных в установленном порядке мотоциклов, мопедов (скутеров).

Во время акции будет вестись отработка мест наиболее вероятного передвижения указанной категории участников дорожного движения, а это места проведения развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий для молодёжи и мест отдыха, особенно в вечернее и ночное время суток", — рассказал «Кур'еру» Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

ВАЖНО. Езда на мопеде или мотоцикле на одном колесе, а также движение, когда водитель не держится за руль или же не держит ноги на подножках, влечёт наложение штрафа от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления ТС сроком до 6 месяцев.

Также действия водителя, вынудившие других участников дорожного движения изменять скорость, направление или принимать иные меры по обеспечению безопасности движения, грозит наложением штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением управления ТС до 2 лет или без такого лишения.