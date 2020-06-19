В пятницу, 19 июня, состоялся матч 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК «Неман» (Гродно).

В первом тайме случчане первыми завладели инициативой на поле, имели возможности для взятия ворот, но первыми распечатали цифры на табло гости. На 30-ой минуте встречи Гегам Кадимян (нападающий ФК «Неман») фланговой передачей в штрафную площадь нашёл голову своего одноклубника Павла Забелина. Павел открыл счёт на табло, забив головой единственный мяч в первом тайме. Перерыв, 0:1 в пользу ФК «Неман».

Во втором тайме случчане пытались сравнять счёт практически весь второй тайм, однако, цифры на табло остались прежними. Примечательно, что концовку матча игроки «Слуцка» доигрывали вдевятером. Финальный свисток зафиксировал очередное поражение «Слуцка». На этот раз — со счётом 0:1.

Примечание. На 84-ой минуте матча с поля был удалён Роман Кривулькин (защитник ФК «Слуцк») — неспортивное поведение, вторая жёлтая карточка. На 85-ой минуте матча с поля был удалён Юрий Козлов (полузащитник ФК «Слуцк») — неспортивное поведение, вторая жёлтая карточка.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» опустился с седьмого места на девятое. У случчан всё так же 18 очков в активе. Отрыв от команды, находящейся на восьмой строчке (ФК «Ислочь», Минский р-н), составляет одно очко.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Обе команды забьют» с коэффициентом 1.79 — в матче не сыграл.