На старом городском кладбище Слуцка упавшее дерево повредило захоронения. Фотофакт

Случчанка Валентина Горохова прислала в группу «Кур'ера» в соцсети «Одноклассники» фотографии со старого городского кладбища, расположенного на улице 14 Партизан. Она написала, что в пятницу, 12 июня, там пилили деревья. При этом ограды памятников повреждены. «Кто за это ответит?» — спросила случчанка.

Фотографии: Валентина Горохова 1 из 4

Виновата стихия

Как пояснила «Кур'еру» Мария Корзай, заместитель начальника ПТО Слуцкого ЖКХ, когда по Слуцку прошёлся сильный грозовой фронт, упало большое дерево, которое и повредило ограды. В пятницу, 12 июня, сотрудники ЖКХ как раз и убирали это поваленное дерево. И сейчас на кладбище работают альпинисты, которые аккуратно спиливают деревья.

Напомним, что в четверг, 11 июня, во второй половине дня через Случчину прошёл грозовой фронт. Он принёс с собой сильный ветер, град, дождь и шаровые молнии. «Кур'ер» делал обзор, что произошло во время непогоды (шаровая молния, сгоревшие модемы, телевизоры и сарай).