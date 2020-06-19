Город, пригород, межгород… Как будут курсировать автобусы Слуцка 2−5 июля

Как будет курсировать городской, пригородный и междугородний транспорт в выходные и праздничные дни, со 2 по 5 июля, сообщается на сайте автобусного парка № 2.
Город
Движение городского пассажирского транспорта 3 июля будет осуществляться по графику выходного дня (воскресенья).
Рклама
Пригород
Движение пригородных автобусов будет осуществляться без изменений согласно дню недели, кроме:
- Слуцк-Солигорск ч/з Радково (время отправления с АВ «Слуцк» — 7.00) — 3 июля выполняться не будет;
- Слуцк-Греск — 3 июля время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию выходного дня, а именно в 6.55 от АВ «Слуцк».
Межгород
Слуцк- Бобруйск
- 2 июля — по расписанию субботы;
- 4 июля — рейс выполняться не будет;
- 5 июля — согласно расписанию воскресенья.
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