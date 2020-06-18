Конкурента Лукашенко Виктора Бабарико задержали и доставили на допрос

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Стать президентом Беларуси хотят 12 человек. Коротко рассказываем о некоторых из них, Слуцк
Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, задержали и доставили на допрос. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания.

Бабарико и его сына допрашивают в рамках следственных действий по делу о неуплате налогов в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.

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При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания, отметили в Белтелерадиокомпании.

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