Своими словами о выборах-2020. Владимир Адзерихо о политике, хамстве и красоте речи

Житель деревни Болотчицы Владимир Адзерихо, сторож, рассказывает про «подписную-цирковую» кампанию и почему кандидатов лучше определять через политические партии, а также о политике, хамстве и красоте речи.

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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