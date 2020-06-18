Случчанин Александр Шелехов прислал в «Кур'ер» забавную фотосессию с лягушками и рассказал, почему они его не боялись.

«Утром на пруду за околицей Слуцка в отсутствие клёва (карась и карп нерестятся) я сделал фотосессию с лягушками, — рассказал Александр. — Одна из них вылезла на берег и смотрела на меня «собачьими» глазами. Сперва не понял причину её смелого поведения. Рассказал об этом по телефону супруге, та посоветовала покормить. Так как наживка мне нынче не понадобилась, то я без сожаления стал потчевать земноводную стаю. Знакомились со мной зелёные «братья меньшие» без особого страха. Кто на ладони посидит и на колене, кто бочок подставит и носик с лапкой даст потрогать. Нашёлся акробат — на жёрдочке умостился.

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Рыба продолжала своё благое дело — даже на мою рогульку икры наметала, а мне вполне хватило удовольствия пообщаться с лягушками. Как это ни прозвучит странно, но с детства люблю общаться с мелкими водными и околоводными тварями".