Даже в городе можно найти места, где слабо слышен шум городской жизни. В 11-м городке вне конкуренции — излучина Случи: речная прохлада, цветущие кувшинки, снующие уточки и даже красавец-лебедь, который совсем не боится людей. Если отойти от реки чуть в сторону, то можно увидеть, как на полянах с луговой травой пасутся кони. А если забраться чуть поглубже, то можно вернуться в 70-е годы и рассмотреть остатки прошлой «советской» жизни. Смотрите фото.

Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Лебедь выходит на берег, чтобы попросить лакомство
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Близко подходить к нему страшно. Он вытягивает шею и шипит
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
На воде распустились кувшинки
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
По вечерам вода спокойная, и в ней отражаются берега
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Чем хороша окраина — некошеными травами
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
На лугу пасётся такой красавец — серый в яблоках
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
А рядом — пегий с белой гривой
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Конь явно добавляет немного лирики в урбанистический пейзаж
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
А вот и «Красная Шапочка»
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Есть в 11-м городке два примечательных «монумента» — выходящие из земли трубы. Когда-то из них шёл дым, а теперь они просто стоят
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Эта труба не традиционной круглой формы, а сделана уступами
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Эпоха 70-х, расцвет военных городков в Слуцке. А сейчас — просто напоминание об ушедшей эпохе
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Работа была суровая — «удобства» на улице
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Чуть вдалеке от слуцких улиц. Вечерняя фотопрогулка по 11 городку
Возможное применение — как антураж для фотосессий

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.