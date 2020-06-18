Даже в городе можно найти места, где слабо слышен шум городской жизни. В 11-м городке вне конкуренции — излучина Случи: речная прохлада, цветущие кувшинки, снующие уточки и даже красавец-лебедь, который совсем не боится людей. Если отойти от реки чуть в сторону, то можно увидеть, как на полянах с луговой травой пасутся кони. А если забраться чуть поглубже, то можно вернуться в 70-е годы и рассмотреть остатки прошлой «советской» жизни. Смотрите фото.