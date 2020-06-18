Кампания по сбору подписей вошла в завершающую стадию. Подписи собирают 13 инициативных групп 13-ти потенциальных выдвиженцев в кандидаты в президенты. Об этом рассказала в специальном обращении Лидия Ермошина, глава ЦИК.

«Две инициативные группы, выдвигающие кандидатами господина Гайдукевича и госпожу Кисель, снялись с регистрации и прекратили сбор подписей. Ряд инициативных групп, из тринадцати это семь, уже сдают подписные листы в территориальные избирательные комиссии», — сообщила Лидия Ермошина.

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Глава ЦИК акцентировала внимание на том, что граждане, которые хотят отозвать свои подписи в поддержку того или иного кандидата, должны обращаться в районные или городские избирательные комиссии по месту проживания.

Лидия Ермошина сообщила, что больше всего подписей сдала инициативная группа № 1, которая собирает подписи в поддержку действующего президента Александра Лукашенко — всего 364 тысячи. На втором месте инициативная группа Виктора Бабарико — около 150 тысяч подписей. Третье и четвёртое место делят группы Светланы Тихановской и Валерия Цепкало — чуть более 43 тысяч подписей. Менее 10 тысяч сдала группа Сергея Черечня, группа Андрея Дмитриева сдала 62 подписи, группа Анны Канопацкой сдала несколько сотен подписей.

Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов.

С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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