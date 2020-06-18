Ради хайпа… Гомельский лицеист решил стать популярным и поджёг себя (видео)

Подросток поджёг на себе одежду, а затем нырнул в воду. Милиция составила на него протокол за хулиганство. Смотрите на видео, как всё было.

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Видео: УВД Гомельского облисполкома

Видео появилось в одной из соцсетей 8 июня: молодой человек поджигает на себе одежду и бежит затем в воду. Как выяснилось, ролик был снят в Гомеле, а героем стал 17-летний учащийся местного лицея. Милиционерам он рассказал, что снял видео ради хайпа. Для этого он специально купил бензин, взял дома старые вещи и отправился на городской пляж.

С первой попытки снять ролик не удалось, лишь с пятого дубля лицеист осуществил задуманное.

«В отношении героя видео сотрудниками ИДН Центрального РОВД Гомеля составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Документ рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних», — рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

К слову, ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.

В милиции обратили внимание, что парень из многодетной семьи. В лицее учится удовлетворительно.