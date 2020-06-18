Председатель Слуцкого райисполкома встретился с работниками «Козловичи-Агро». Что обсуждали

Утром в четверг, 18 июня, Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, встретился с работниками ОАО «Козловичи-Агро». На встрече присутствовал и Александр Зогинов, председатель Козловичского сельисполкома, пишет «Слуцкий край».

Благодарность коллективу

Андрей Янчевский поблагодарил коллектив сельхозорганизации за слаженную работу, достижение высоких производственных показателей.

Рклама

Во время важных сельскохозяйственных кампаний работники «Козловичи-Агро» ещё помогают хозяйствам, которые отстают, отмечает «Слуцкий край».

Вопросы, требующие помощи

Председатель райисполкома также интересовался, какие у работников есть вопросы, решить которые он может помочь.

Так, житель агрогородка Козловичи спрашивал, предусмотрены ли льготы по оплате за электроэнергию (установлен водонагреватель), если нет центрального горячего водоснабжения. А ещё — возможно ли восстановление централизованного горячего водоснабжения.

Интересовались, возможно ли благоустройство дворовой территории по улице Центральной возле многоквартирных домов.

Задавали вопрос по оплате труда в выходные дни, а также может ли многодетная семья воспользоваться льготами на строительство жилья.

На некоторые вопросы Андрей Янчевский дал ответ на самой встрече.