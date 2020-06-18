В магазине «От мала до велика» обновление товара

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В магазине одежды для всей семьи «От мала до велика», который находится по адресу ул. Комсомольская, д. 3 представлен широкий выбор одежды и галантереи.

В ассортименте магазина большой выбор стильной женской, мужской, детской и подростковой одежды. Большой размерный ряд. А также большой выбор галантереи и обуви для всей семьи, постельных и банных принадлежностей, игрушек для детей и многое другое.

В наличии все для активного летнего отдыха: бассейны, надувные круги, нарукавники и многое другое.

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Также привоз в магазинах «Всё по карману» и «Смешные цены».

Андреса магазинов:
  • «От мала до велика»: ул. Комсомольская, д.3

  • «Все по карману»: ул. Ленина, 207 («Дельфин»)

  • «Смешные цены»: ул. М. Богдановича, 8

Время работы: 9:00—19:00, без обеда и выходных

ООО «Восточная долина» УНП 690 665 255

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