В редакцию «Кур`ера» прислали фотографии городского кладбища в деревне Селище. Территория кладбища заросла так, что люди с трудом смогли найти могилы.

Что думают случчане

Эта публикация вызвала дискуссию среди читателей. Одни считают, что за территорией захоронений и вокруг них нужно ухаживать самим, другие утверждают, что это обязанность ЖКХ.

Юлия Лабкович: «Мы сами обкашиваем могилы своих родных и проходы к ним. И не ждём, что кто-то должен сделать это вместо нас. Может, и вы для своих родных, ну и для себя, уберёте?»

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Вера Жуковская: «Вокруг могил — частная собственность. А между рядами траву обязаны скашивать ЖКХ. Мы всегда должны ЖКХ, а они нам — никогда… Во дворах жилых домов не косят, а то на кладбище…»

Инна Шилович: «По новым законам захоронения и всё, что вокруг них, — наша ответственность. Всё остальное — ответственность ЖКХ. И они должны скашивать эту территорию. Да, травы много вокруг и в городе, и за городом. Нужно делать заявки в ЖКХ. Если каждый, кого что-то не устраивает, позвонит, то проблема решится».

Татьяна Забродская: «Вчера видела, как бабушка с серпом пробиралась к могиле. Конечно, она обязана проложить этот путь?»

Генрих Наваррский: «В городе улицы многие нескошенные, они о живых не думают, а вы про кладбище говорите…»

Тимофей Исаев: «Всё хорошо: страна процветает, трава процветает!»

Что ответили в ЖКХ

Александр Ждан, начальник предприятия по благоустройству Слуцкого ЖКХ, ответил «Кур'еру», что территория городского кладбища в деревне Селище в ближайшее время будет обкошена.

«Всё по установленному графику. Сейчас обкашивается территория городского кладбища, потом на очереди кладбище в Селище. Всё будет сделано либо в конце этой недели, либо в начале следующей», — ответил он.

На вопрос, как часто обкашивается трава на территории кладбищ, он не ответил. Сказав, что отвечать на такие вопросы не входит в его полномочия.