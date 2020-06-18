Как понять регулировщика. Инструкция Слуцкой ГАИ и «Кур'ера» (+ фото)

В четверг, 18 июня, водители и пешеходы, которые были на оживлённом перекрёстке возле Молодёжного центра в Слуцке, столкнулись с проблемой — многие из них них не понимали жестов и сигналов регулировщика, ведь он встречается на дорогах города нечасто. Поэтому правила ПДД о нём со временем забывают и не могут понять, что значат те или иные жесты. «Кур'ер» подготовил для слуцких водителей и пешеходов «напоминалку».

«В разных частях городах проводятся ремонтные работы, при которых отключается электричество. При этом не работают светофоры. В связи с этим на перекрёстке возле Молодёжного центра, где интенсивный трафик, многие могли видеть, как работает сотрудник ГАИ, регулирующий движение транспорта», — рассказал «Кур'еру» Александр Шавалеев, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД. Знать жесты и сигналы регулировщика необходимо, ведь с ним можно столкнуться в любой момент. Чтобы мучительно не вспоминать правила из ПДД и легко их запомнить, «Кур'ер» вместе с Алексеем Грушей, инспектором ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, подготовил несколько «напоминалок» и стихотворений про регулировщика.

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Сигналы регулировщика для водителей

Есть всего три положения регулировщика.

1. Рука регулировщика вверх (рука вверх — всем стоять)

Такое положение регулировщика соответствует жёлтому сигналу светофора. То есть продолжить движение могут только те, кто уже оказался на перекрёстке до смены сигнала. Все остальные участники движения (автомобили, пешеходы) должны стоять.

Это самый простой случай, с какого бы боку вы не подъехали, поднятая рука означает, что вам надо остановиться.

2. Обе руки вытянуты в стороны или опущены

Второй вариант расположения рук регулировщика — это обе руки в стороны или обе руки опущены. Эти положения идентичны.

Регулировщик не может долго стоять с вытянутыми руками. Поэтому он обычно вытягивает руки в стороны, давая сигнал к движению, а затем стоит с опущенными руками до момента, пока не решит сменить сигнал.

То есть водители при движении с левого или с правого бока от регулировщика могут ехать прямо и направо; налево и на разворот им двигаться запрещено. Те, кто видит регулировщика с лица или со спины, должны стоять.

3. Правая рука с жезлом вытянута вперёд, левая — вытянута в сторону (или опущена)



В этом случае нужно запомнить три простых правила, которые помогут вам легко понять и запомнить сигналы регулировщика.

Первое правило. Если палка смотрит в рот, делай правый поворот

Движение направо начинают только те машины, на которые указывает рука регулировщика.

Второе правило. Если палка смотрит влево, проезжай как королева

Если правая рука регулировщика указывает налево, то автомобилю разрешено двигаться в любом направлении — прямо, вперёд, налево и на разворот.

Третье правило. Грудь и спина инспектора — для тебя стена

Если регулировщик стоит спиной или лицом к водителю, то движение запрещено.

Но в этом правиле есть исключение. Если инспектор стоит к водителю лицом и указывает на него жезлом, то он может двигаться только направо.

Не забывайте

Поворачивать по сигналу регулировщика нужно также, как и по сигналу светофора, только из предназначенных для этого полос. Разворот разрешён ТОЛЬКО из крайней левой полосы и запрещён, если есть соответствующий знак. Пешеходам вы уступаете дорогу только при повороте направо. При повороте налево уступать не надо, так как, если вам разрешён поворот налево, пешеходам проход запрещён.

Что важно помнить пешеходам

Пешеход, равно как и водитель, является полноправным участником дорожного движения, поэтому ПДД и сигналы регулировщика важно знать обоим категориям граждан.

Когда инспектор стоит к пешеходу лицом либо развёрнут спиной, а руки его разведены в сторону (или опущены), то ему движение строго запрещено, а автомобили, двигающиеся по перпендикулярной полосе, могут ехать «из рукава в рукав».

Также пешеходу запрещено двигаться, если рука регулировщика поднята вверх, какой бы стороной к нему не стоял инспектор.