Где ещё в Слуцке, кроме микрорайона «Чехова», начнут строить жильё

В 12-м городке запланировано строительство ещё двух многоквартирных домов, а в новом микрорайоне «Заречный» начнут закладку инфраструктуры под одноэтажную жилую застройку.



Как рассказал «Кур'еру» Игорь Родионов, директор управления капитального строительства Слуцкого района, на пересечении улиц Гагарина и Ленина появятся 60- и 80-квартирные пятиэтажные дома. Их строительство запланировано на 2021 год. Жильё предназначено для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заказчик на строительство 80-квартирного дома — УКС Слуцкого района, на второй — «Миноблсельстрой».

Напомним, что проект застройки нового квартала в 12-м городке разработали в 2017 году. Слуцкий сыродельный комбинат построил 5-этажный дом. Рядом построят два новых дома.

Микрорайон «Заречный»

Новый микрорайон разграничен поймой реки Случь, улицей Максима Богдановича и жилой застройкой «Новодворцы». Всего в нём запланирован 121 участок под строительство частных домов. Они будут выдаваться нуждающимся. Уже очень много многодетных семей изъявили желание построить дома в этом микрорайоне. По словам Игоря Родионова, в этом или следующем году они начнут строить инженерную инфраструктуру — канализацию, водопровод, энергоснабжение, дороги и прочее. Детальный проект уже разработан.

Рклама

Кроме домов в микрорайоне будут велосипедные дорожки, зона отдыха у реки, пляж, волейбольная, баскетбольная и теннисная площадки, прогулочная зона, луговая и парковые зоны, павильоны торговли и другие объекты.

Напомним, что ранее «Кур'ер» рассказывал: