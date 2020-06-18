«Свой самый большой „долгострой“ я вышивала 5 лет. Это была картина размером в 1 метр». Случчанка рассказывает о своём хобби

В этом материале о своём хобби рассказала Ирина Габова, педагог в детском центре развития «Лесенка».
Как появилось хобби
Первый раз попробовала вышивать, когда мне было 24 года. Я была беременна и, как многие девушки во время декретного, начала искать новое увлечение для себя. Я шла мимо киоска «Белсоюзпечати» и увидела на витрине журнал с милыми вышитыми котятами. Не удержалась и купила его, а затем канву и нитки.
Затраты
Вышивка крестиком — бюджетное увлечение. Можно, конечно, покупать готовые наборы (это уже подороже), но я предпочитаю вышивать по схемам из журналов или интернета. Нитки всегда остаются в запасе, поэтому со временем собирается внушительная коллекция и отпадает необходимость их покупать.
Время, которое тратится на вышивку, всегда разное и зависит от размера вышивки, её сложности и от настроения.
Про «работы-долгострои»
Когда нет настроения, не сажусь вышивать. Так и появляются «долгострои» — вышивка, которая создаётся годами. Свой самый большой «долгострой» я закончила 2 года назад и вышивала на протяжении 5 лет. Это была картина размером в 1 метр. В последнее время мне нравится вышивать метрики в подарок. В среднем на это уходит месяц (если не спешить) или неделя (если спешить).
Ирина Габова, @irinka_gabova
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