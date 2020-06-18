«Свой самый большой „долгострой“ я вышивала 5 лет. Это была картина размером в 1 метр». Случчанка рассказывает о своём хобби

В каждом дне

Как появилось хобби

Жизнь состоит не только из непрерывного круга — дом-работа-дом.есть место улыбкам, любимому занятию и маленьким радостям. Lampa запускает рубрику, в которой случчанки будут рассказывать о своих увлечениях.В этом материале о своём хобби рассказала Ирина Габова, педагог в детском центре развития «Лесенка».

Первый раз попробовала вышивать, когда мне было 24 года. Я была беременна и, как многие девушки во время декретного, начала искать новое увлечение для себя. Я шла мимо киоска «Белсоюзпечати» и увидела на витрине журнал с милыми вышитыми котятами. Не удержалась и купила его, а затем канву и нитки.

Затраты

Специально учиться этому умению не пришлось — как оказалось, это довольно просто. Главная сложность — этот процесс должен нравиться. Когда я вышиваю, то ощущаю себя художником. Вот перед тобой чистая канва, вот на ней появились первые крестики, но вся картина ещё скрыта от тебя. И ты крестик за крестиком создаёшь её. Это умиротворяет. Не столько сам результат, сколько процесс. Поэтому дома готовых и оформленных картин у меня немного (3 висят на стенах и ещё 3 в комоде, в неоформленном состоянии). Я больше люблю дарить картины близким. Это всегда очень приятно — видеть радость и удивление на их лицах.

Вышивка крестиком — бюджетное увлечение. Можно, конечно, покупать готовые наборы (это уже подороже), но я предпочитаю вышивать по схемам из журналов или интернета. Нитки всегда остаются в запасе, поэтому со временем собирается внушительная коллекция и отпадает необходимость их покупать.

Время, которое тратится на вышивку, всегда разное и зависит от размера вышивки, её сложности и от настроения.

Про «работы-долгострои»

Когда нет настроения, не сажусь вышивать. Так и появляются «долгострои» — вышивка, которая создаётся годами. Свой самый большой «долгострой» я закончила 2 года назад и вышивала на протяжении 5 лет. Это была картина размером в 1 метр. В последнее время мне нравится вышивать метрики в подарок. В среднем на это уходит месяц (если не спешить) или неделя (если спешить).

Чему может научить вышивка? Наверное, тому же, чему и любое увлечение — умение заниматься любимым делом помогает расставлять приоритеты в жизни. Мне нравится выражение: «Найди себе дело по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни». Жить в гармонии с собой, заниматься любимым делом и не заниматься нелюбимым — это так естественно для человека.

Ирина Габова, @irinka_gabova