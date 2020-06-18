ФК «Слуцк» принимает дома гродненский «Неман». Прогноз на матч

В пятницу, 19 июня, в рамках 14-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» принимает дома гродненский «Неман». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 19:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». В последнем туре чемпионата Беларуси игроки ФК «Слуцк» сенсационно уступили городейским футболистам с разгромным счётом 0:3. Виталий Павлов (гл. тренер «Слуцка») по всему видимо сам не ожидал от своей команды такого результата и на послематчевой пресс-конференции сказал: «Неприятно. Ощущение бесполезности работы. Уже это немного психологически давить начинает и надоедать. Такое чувство, что некоторые делают вид что помогают или хотят помогать, но этого нету. Того огня уже, наверное, нет у ребят, как было раньше».

Подводя краткие итоги прошедшего матча можно сказать, что к такому поражению команду привела череда грубых ошибок отдельных игроков. Аналогичная ситуация была в матче с «Минском» и в матче с жодинским «Торпедо-БелАЗ» (в случае с первым пропущенным голом). У «Слуцка» после рьяной игры на старте чемпионата сейчас определённо пошёл спад, а вот у ближайших соперников случчан (гродненского «Немана») — наоборот.

ФК «Неман» (Гродно). Гродненские футболисты, в отличие от случчан, набрали ход и к концу первого круга выдали серию из четырёх побед кряду. «Неманом» был обыгран один из лидеров чемпионата — жодинское «Торпедо-БелАЗ» (3:1), «Городея» (0:2), мозырская «Славия» (3:1) и «Смолевичи» (2:0). Среди лидеров в команде выделяется нападающий из Армении Гегам Кадимян. Форвард забил за «Неман» 7 мячей и на данный момент делит первую строчку в гонке бомбардиров с Джасурбеком Яхшибоевым (нападающим ФК «Энергетик-БГУ»).

При удачном стечении обстоятельств «желто-зелёные» обыграв «Слуцк» могут резко взлететь с 6-ого места на третье. Виной такому раскладу — высокая плотность в середине турнирной таблицы. Вопрос в том, удастся ли гродненской команде обыграть «Слуцк» на домашней арене, и потеряют ли очки в своих матчах прямые конкуренты гродненской команды.

Прогноз на матч. «Обе команды забьют». Коэффициент — 1.79.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.