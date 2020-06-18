Почему положительный тест на антитела к коронавирусу ещё ничего не значит

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью CNN, где объясняется, почему тест на антитела не гарантирует иммунитета к COVID-19.

Напомним: вчера «Кур'ер» писал, что в Слуцке начинают делать экспресс-тесты на коронавирус. Цена — почти 23 рубля

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Автор: Сэнди ЛаМот, CNN.

Вы собираетесь сдать анализ крови, чтобы узнать, не подвергался ли ваш организм воздействию COVID-19, смертельной болезни, вызванной новым коронавирусом.

Вы надеетесь, что тест на антитела окажется положительным, верно? Вы надеетесь обнаружить, что ваша кровь полна прекрасными антителами — солдатами организма, призванными сражаться, если уже известный им враг снова вторгнется в ваше тело.

Вы, безусловно, можете надеяться, что обнаружение антител в вашей крови будет означать личную невосприимчивость вашего организма к вирусу в будущем или невозможность передачи его кому-либо ещё. Или надеяться на то, что это послужит своеобразным пропуском для свободного посещения ваших родителей, друзей и любимых, на то, чтобы снова вернуться на работу в офис — другими словами, на то, чтобы вернуться к вашей обычной жизни.

Не так быстро.

В сегодняшней реальности, к сожалению, положительный результат тестирования на наличие в вашем организме антител к COVID-19 ничего не значит — по крайней мере, на этот момент.

Пока ещё слишком много неизвестных как о точности доступных тестов на антитела, так и о природе самого вируса.

«Очевидно только одно, что мы всё ещё не там, где мы должны быть. Это жестокая правда, но о ней нужно говорить, — утверждает доктор Санджэй Гупта, главный медицинский корреспондент CNN. — И именно поэтому я продолжаю советовать людям вести себя так, как будто у вас есть сам вирус».

Что представляет из себя тест на антитела?

Тест на антитела можно проводить, взяв кровь, либо через укол в палец, либо непосредственно из вены. Он предназначен для обнаружения антител, Y-образных белков, называемых иммуноглобулинами, которые циркулируют в нашей крови и помогают бороться с инфекциями в нашем организме. Вырабатываемые лейкоцитами две «руки» антитела предназначены для распознавания и борьбы с бактериями и вирусами, которые встречались в прошлом. Таким образом, мы надеемся, что эти паразиты не смогут снова подчинить себе наш организм.

Даже если у вас никогда не было симптомов COVID-19, то само наличие антител к этому заболеванию в вашей крови показало бы, что вы всё-таки столкнулись с этим вирусом.

Для предотвращения путаницы стоит уточнить, что тесты на антитела не являются «тестами мазка» (из носа — от автора перевода), которые предназначены для выявления факта болезни в настоящее время. Тесты непосредственно на само заболевание, называемые rt-PCR или молекулярно-диагностические тесты, обычно собирают слизь из носа или задней части горла. На получение результатов уходит несколько дней.

В настоящее время в Соединённых Штатах (и в других странах — от автора перевода) используются или разрабатываются десятки таких тестов на само заболевание, но немногие из них могут похвастаться точностью. Это означает, что тесты могут и не обнаружить активный вирус в вашем организме, что создаст ложное чувство безопасности.

Недавнее, но ещё неопубликованное исследование пяти наиболее часто используемых диагностических тестов, проведённое клиникой Кливленда (одна из лучших в США и мире — от автора перевода), выявило 15% ложноположительных результатов. В Китае одно исследование показало, что число ложных негативных результатов составило почти 40%.

Также стоит помнить, что тесты на антитела не похожи и на так называемые тесты на антиген, только что одобренные для экстренного использования Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (англ. FDA). Этот диагностический тест, также проводимый с помощью мазка, может сообщать о результатах быстрее, чем тесты rt-PCR, но он не настолько чувствителен, что означает ещё меньшую точность в определении COVID-19.

Кроме того, тесты на антиген и rt-PCR могут показать результат по состоянию вашего здоровья только в данном конкретном временном отрезке. Если же вы подвергнитесь воздействию вируса на следующий день, то вы также можете легко заболеть и не знать об этом.

Насколько точен тест на антитела?

Сначала давайте посмотрим на конкретные сроки. Антитела не появляются в одночасье. Могут потребоваться недели для создания такого количества антител в крови, которого будет достаточно для определения даже самым чувствительным тестом. Поэтому, если тест сделан до того, как ваше тело произвело достаточное количество антител, то такой тест может оказаться негативным и дать вам ложный отрицательный результат. Учитывая, что ваш организм вообще сможет произвести такие антитела.

Чтобы понять это, рассмотрим саму концепцию вакцинации. Предполагается, что прививки дают достаточно живого или мёртвого вируса, чтобы организм человека смог выработать иммунный ответ, но не в таком количестве, чтобы вы заболели от болезни, вызываемой вирусом, находящимся в применяемой вакцине. Но мы все разные, и некоторые люди вообще не реагируют на вакцину, или их иммунный ответ не так быстр или не достаточен для защиты организма.

Тесты на антитела также выдают ошибочные результаты. Как и диагностические тесты, тесты на антитела не являются настолько точными, насколько они должны быть в принципе, говорит доктор Гупта. По своей природе такие тесты могут легко давать как ложные негативные, так и позитивные результаты.

«С помощью теста на антитела мы надеемся избежать ложного положительного результата, — рассказывает доктор Гупта. — Так как люди с неправильным результатом могут поверить, что в их организме присутствуют антитела, и, следовательно, думая, что они защищены, выйти в общество, пойти в больницу или навестить дом престарелых. И тем самым или по-настоящему заболеть, или стать распространителями вируса».

Тесты также должны быть в состоянии отличить прошлые инфекции от SARS-CoV-2 и другого известного набора из шести человеческих коронавирусов, четыре из которых вызывают обычную простуду и широко циркулируют.

Также важно понимать, что на этом этапе есть недостаток надзора за производителями тестов. Огромная потребность в тестировании создала слабо регулируемый рынок, в котором компании создают тесты без какого-либо научного контроля и надзора.

«Существует множество тестов на антитела, которые не были даже рассмотрены и тем более утверждены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Это является огромной проблемой», — утверждает доктор Гупта.

По данным FDA, в настоящее время используется более 130 непроверенных тестов на антитела, а также десятки диагностических тестов. Агентство недавно объявило, что ужесточает свою политику, чтобы препятствовать выходу на рынок бездоказательных и даже мошеннических тестов, требуя от коммерческих компаний, занимающихся тестированием, соответствовать новым стандартам точности и предоставлять информацию, подтверждающую качество тестирования.

Если в моём организме присутствуют антитела к COVID-19, означает ли это то, что я защищён?

Конечно, главный вопрос заключается в следующем: если в вашей крови обнаружены антитела против COVID-19, имеете ли вы автоматически иммунитет к этому вирусу, если он появится в будущем? Учёные надеются, что так оно и будет, поскольку это исторически верно для других вирусов, таких как ветрянка и полиомиелит. Но пока что нет никаких доказательств этого по отношению к SARS-CoV-2 (вирусу, вызываемому заболевание COVID-19 — от автора перевода).

«Нам доподлинно не известно, может ли наличие этих антител предоставлять человеку нужный уровень защиты, — отмечает CDC. — Это также означает, что в настоящее время мы не знаем, делает ли вас присутствие в вашем организме антител защищёнными от этого заболевания».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была более прямолинейна. В конце апреля организация выпустила научное резюме, в котором говорилось: «В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения».

В то время как исследования образцов крови, взятых у людей, которые выздоровели от COVID-19, показывают наличие ответа иммунной системы на вирус, у некоторых людей всё-таки наблюдается очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови, отмечает ВОЗ.

Возможно, необходимо, чтобы иммунитет также возник и на клеточном уровне, вдобавок к антителам, уже циркулирующим в крови человека, предупреждает агентство.

«Организм также вырабатывает Т-клетки, которые распознают и уничтожают другие клетки, заражённые вирусом. Это называется клеточным иммунитетом», — поясняет ВОЗ.

«Наряду с антителами комбинированный адаптивный ответ может вывести вирус из организма и, если ответ достаточно силён, может предотвратить развитие тяжёлой болезни или повторного заражения тем же вирусом», — говорится в заявлении ВОЗ.

Но даже если представить, что нам повезёт и наш иммунитет сработает безупречно, мы всё равно не знаем на этот момент, как долго продлится такой иммунитет. Следовательно, пока не может существовать гарантированного «иммунного паспорта».

Какие уроки мы должны извлечь при прохождении теста на антитела к COVID-19?

Откровенно, не имеет значения, показал ли тест у вас положительный или отрицательный результат, потому как до тех пор, пока не улучшится точность самого теста и мы не узнаем об этом вирусе больше, вы, как и все остальные, всё ещё находитесь в опасности.

«На данный момент мы не имеем достаточно данных, чтобы заявить об эффективности иммунитета, только лишь основываясь на присутствие антител в организме человека, чтобы гарантировать точность «иммунного паспорта» или «сертификата безопасности», — говорится в заявлении ВОЗ.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.

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